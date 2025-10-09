Diplomacia | Wang Yi de visita a Itália e Suíça

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, está de visita a Itália onde realiza a 12ª Reunião Conjunta do Comité Governamental China-Itália e, de seguida, viajará para a Suíça onde decorrerá a 4ª ronda do Diálogo Estratégico dos Ministros dos Negócios Estrangeiros China-Suíça, até 12 de Outubro, anunciou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China no domingo. Wang, também membro do Bureau Político do Comité Central do Partido Comunista da China, está a realizar a viagem a convite do vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani, e do conselheiro federal e ministro dos Negócios Estrangeiros da Suíça, Ignazio Cassis, disse o porta-voz, indica o diário do Povo.