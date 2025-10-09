Feriados| Consumo durante feriados mostra vitalidade económica

Com a convergência dos feriados do Dia Nacional da China e do Festival do Meio Outono, as actividades culturais, as redes de transporte movimentadas e as cenas de consumo inovadoras do país pintaram um quadro vívido da resiliência económica e do potencial de crescimento do país.

O feriado de oito dias, que começou a 1 de Outubro, registou fluxos de pessoas e consumo sem precedentes em todo o país. Desde cerimónias de hasteamento da bandeira na Praça Tiananmen, em Pequim, até exibições assistidas por drones no topo do Monte Emei, o fervor patriótico misturou-se perfeitamente com a atividade económica, escreve a Xinhua.

Às 04h da manhã de 1 de Outubro, enquanto o céu ainda estava escuro, a Praça Tiananmen já estava lotada de pessoas. Neste Dia Nacional, 121 mil pessoas contemplavam o mastro da bandeira, aguardando ansiosamente o momento em que a bandeira nacional da China seria hasteada ao nascer do sol. “Sempre esperei ansiosamente por este momento, em que poderia fazer uma confissão sincera ao meu amado país”, disse Tao Bufan, 27 anos.

Os eventos culturais tornaram-se uma força motriz para o turismo regional. Em Tangshan, Província de Hebei, no norte da China, uma série de concertos do Dia Nacional atraiu grandes multidões, com apresentações gratuitas para o público, acrescenta a agência estatal.

Wen Chao, presidente de uma empresa local de apresentações culturais, observou que o evento tem como objectivo “oferecer festas culturais de alta qualidade para residentes e turistas durante o feriado”. Estimativas indicam que mais de 12 mil eventos culturais foram realizados em todo o país durante o feriado.

Os sistemas de transporte desempenharam um papel fundamental na facilitação da mobilidade. Na primeira metade dos feriados, as viagens inter-regionais de passageiros atingiram um recorde de aproximadamente 1,25 mil milhões. Rodovias, ferrovias, hidrovias e aviação registaram crescimento ano a ano, reflectindo a vitalidade de uma China hiperconectada, indica a Xinhua.

Outros destinos

As áreas cénicas em cidades menores também ganharam popularidade, com dados da agência de viagens online Qunar.com a mostrar que destinos como Jiuzhaigou e Pingtan se tornaram pontos turísticos de destaque no Outono. Um turista da cidade de Nanjing, no leste da China, de sobrenome Zhan, que dirigiu até a província vizinha de Zhejiang para assistir a um jogo de basquetebol, disse à Xinhua: “Reunir-se com parentes e amigos aqui para assistir a jogos e saborear petiscos adiciona uma atmosfera única ao feriado.”

Novas formas de consumo dinamizaram o mercado. Em 1 de outubro, a base de “autocarros de baixa altitude” no Lago Qingshan, na cidade de Hangzhou, iniciou oficialmente as suas operações. A base lançou dois serviços principais – “passeios aéreos” e “transfers interurbanos”, permitindo aos visitantes embarcar em helicópteros e subir a uma altitude de 500 metros para desfrutar de vistas aéreas deslumbrantes da paisagem outonal.

Um visitante da Província de Guangdong, no sul da China, disse: “É tão especial poder apanhar um helicóptero e desfrutar de uma vista aérea da paisagem.”

Medidas políticas também estimularam os gastos. Antes do feriado, o governo central alocou 69 mil milhões de yuans em títulos especiais para apoiar a troca de bens de consumo, elevando o total anual para 300 mil milhões de yuans. De Janeiro a Agosto, os programas de subsídios para trocas atraíram 330 milhões de inscrições, impulsionando vendas de mais de 2 biliões de yuans.

Mais inovação

Os governos locais também introduziram iniciativas inovadoras. A província oriental de Anhui lançou um programa de viagens baseado em crédito que permite aos visitantes reservar bilhetes e hotéis sem fazer um pagamento adiantado, enquanto o Município de Tianjin, no Norte, promoveu actividades de consumo financeiro para impulsionar os gastos com férias.

Um porta-voz do Ministério do Comércio enfatizou que os esforços para aumentar a oferta, inovar as formas de consumo e fortalecer a integração intersectorial irão promover ainda mais o potencial de consumo diversificado, remata a Xinhua.