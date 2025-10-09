FRC | Debate hoje em torno da “Arte de Batê Saia”

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta hoje, a partir das 18h30, a mesa-redonda “A Arte de Batê-Saia”, integrada no ciclo de conferências intitulado “Ser Macaense no Século XXI – Cultura, Tradição, Identidade, Desafios”. Esta é o segundo evento deste ciclo de palestras.

“A Arte de Batê-Saia” será uma conversa conduzida por José Luís de Sales Marques, presidente do Conselho das Comunidades Macaenses, e que conta com a participação de Maria Magalhães de Sousa e Marina Senna Fernandes, duas representantes locais das artes de confecção, decoração de bolos e da culinária tradicional.

“Bâte Saia? Cuza São? O que é isso? Bater na saia? Que disparate! É trabalho de mainato? São tudo expressões previsíveis, de espanto, para quem, não sabendo do que se trata, se depara com este anúncio! Ora bem, “batê saia” é uma arte decorativa tradicional macaense, cuja divulgação será objecto desta palestra”, descreve a proposta para a sessão de conversas sobre a identidade macaense nos dias de hoje.

A ideia é que o público possa saber mais sobre a arte de “batê saia”, ou bate saia, uma antiga tradição local de recorte de papel de seda ou papel rendado, inicialmente para enfeitar cestas e tabuleiros de bolos, mas que evoluiu para a decoração de bonecas que ornamentavam bolos festivos em ocasiões especiais como baptizados, comunhões, crismas, casamentos, aniversários, e outros eventos importantes.

O evento pretende abordar “o modo de vida dos macaenses, a comunidade ou as comunidades, em Macau e na diáspora, e os seus desafios diários para manter o ser e o sentir da realidade macaense”. O propósito da conferência, e das próximas neste ciclo, é promover a “discussão construtiva a olhar para o presente e o futuro, sem esquecer a tradição e os diferenciados marcos identitários, em especial a Gastronomia e o Teatro em Patuá, ambos Património Imaterial da RAEM e da República Popular da China”.