CURB | Bienal sobre uso de espaços públicos em Dezembro

O CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo prepara-se para realizar, em Dezembro, um evento diferente em torno do chamado “placemaking”, ou seja, o debate em torno das várias opções para planear e gerir espaços públicos. Para acontecer, o “IN SITU Placemaking Biennale” aceita propostas de arquitectos e designers até ao final do mês

É um “projecto pioneiro” que não é “apenas um festival”, mas sim “uma conversa que envolve toda a cidade”. Assim é descrito pela organização o “IN SITU Placemaking Biennale”, agendado para os dias 11 a 14 de Dezembro, em Macau, e que aborda o “placemaking”, uma teoria em torno das ideias de melhoria da gestão do espaço público com uma abordagem multifacetada, em que a ideia é que todos se sentam e discutem o que é melhor para determinado lugar ou o que poderia ser feito face a uma realidade menos boa.

Desta forma, pretende-se que durante quatro dias “as ruas e praças icónicas de Macau se transformem numa tela viva para o design, diálogo e imaginação colectiva”, através da criação de seis instalações espaciais “construídas ‘in situ’ por talentos internacionais e locais”, sendo que estas instalações “irão ligar e activar espaços públicos icónicos”, transformando-os em “espaços para reunir, reflectir e interagir”, descreve o CURB.

Os seis locais escolhidos para estas intervenções são a Praça Ponte e Horta, no Porto Interior; a Rua de São Lourenço, a intersecção entre a Travessa do Aterro Novo e a Rua dos Mercadores, o Largo de Aquino, o Pátio da Claridade e Largo do Lilau.

Dentro dos objectivos, pretende-se ainda levar o público a “experimentar”, construindo-se, nesse sentido, um “itinerário por toda a cidade com workshops, espetáculos, exposições e gastronomia, tudo com curadoria da comunidade”. Com o “IN SITU” pretende-se também “redescobrir a cidade”, com “visitas guiadas que irão ligar pontos entre a arte, o património e as histórias ocultas de Macau”.

Desta forma, decorre até ao final do mês o processo de recolha de propostas por parte de designers e arquitectos, procurando-se “equipas visionárias para projectar e construir instalações espaciais temporárias que estimulem o diálogo e transformem a forma como vivemos a nossa cidade”.

Itinerários com história

Com o “IN SITU”, o CURB quer que a “cidade se torne num palco, tela e laboratório”. As seis instalações espaciais temporárias, três delas concebidas por equipas internacionais e três por equipas locais, servirão para “activar espaços públicos como locais de encontro e reflexão”.

Além das seis instalações haverá “workshops, espectáculos, exposições, barracas de comida e iniciativas culturais co-criadas com associações locais, garantindo que o festival cresça a partir da comunidade e pertença à comunidade”. As seis instalações vão ainda formar “um itinerário urbano, guiando os visitantes pelos bairros de Macau, revelando tanto o design contemporâneo como as camadas ocultas do património”, com visitas em chinês e inglês.

Ainda segundo a organização, “mais do que uma exposição de arquitectura e design, a Bienal é uma experiência participativa de ‘placemaking'”.

“Com base na colaboração e na criatividade, a criação de espaços muda o foco da infraestrutura para as experiências vividas pelas pessoas, enfatizando como os espaços públicos podem fortalecer os laços sociais, a identidade cultural e a resiliência numa cidade em rápida mudança”, é explicado.

O CURB é uma instituição sem fins lucrativos criada em Macau para “promover a investigação, educação, produção e divulgação de conhecimento em arquitetura, urbanismo e cultura urbana”. O Centro diz funcionar como “uma plataforma de intercâmbio entre o meio académico, a sociedade civil, a prática profissional e as instituições governamentais, servindo os interesses da comunidade em geral através de estudos de investigação, workshops, conferências, exposições, concursos e outras iniciativas”.

Filme na Ponte 9

Outra actividade do CURB, acontece este fim-de-semana, integrado no evento de passeios de bicicleta “ON THE MOVE”. Assim, este sábado, às 18h30, decorre, na Ponte 9 – Creative Platform Rooftop, a sessão “Rooftop Parallel Screening”, onde “o público poderá percorrer as ruas de Macau através do ecrã, desta vez explorando a Ilha Verde e os bairros do norte de Toi San e Fai Chi Kei”. Este filme é o resultado do som e imagens capturados nos passeios criativos de bicicleta realizados a 27 de Setembro. Este material foi usado “por artistas audiovisuais para criar uma obra de vídeoarte e um documentário”, descreve o CURB numa nota.