AMCM | Queda mensal de depósitos e empréstimos

Dados da Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) relativamente aos depósitos, empréstimos e massa monetária revelam que, entre Julho e Agosto, houve uma quebra nos depósitos e empréstimos efectuados por residentes. Os empréstimos internos concedidos ao sector privado registaram uma quebra de 1,1 por cento face a Julho, tendo sido de 501,9 mil milhões de patacas.

Por sua vez, a queda de empréstimos concedidos ao exterior foi ainda maior, na ordem dos 9,1 por cento, no valor de 511,8 mil milhões de patacas. Desta forma, as estatísticas da AMCM mostram que o volume total de empréstimos na banca caiu 5,3 por cento entre Julho e Agosto, uma quebra de 1.013,7 mil milhões de patacas.

No tocante aos depósitos, a quebra mensal foi de 0,4 por cento, sendo de 813,8 mil milhões de patacas, enquanto que a quebra dos depósitos por não residentes foi bem maior, na ordem dos 7,1 por cento, no valor de 338,1 mil milhões de patacas.

Os dados da AMCM mostram ainda que “os depósitos do sector público na actividade bancária cresceram para 220,9 mil milhões de patacas, representando um crescimento de 5,2 por cento”. Assim, em termos gerais, “o total dos depósitos da actividade bancária registou um decréscimo de 1,3 por cento, atingido 1.372,8 mil milhões de patacas”. Em termos mensais, a circulação monetária cresceu 0,3 por cento, mas os depósitos à ordem baixaram seis por cento.