CURB realiza palestra e exposição sobre urbanismo de Macau

O CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo realiza no próximo sábado, entre as 14h e as 18h, a conferência “Towards a Living Waterfront – Urban Strategies and Conceptual Designs for Macau” [Para uma Orla Marítima Viva – Estratégias Urbanas e projectos Conceptuais para Macau]. Com localização na Ponte 9 – Plataforma Criativa, na Rua das Lorchas, a palestra pretende analisar o impacto do Plano Director de Macau e a integração do território na zona da Grande Baía, organizando-se ainda exposições sobre o tema.

Segundo um comunicado do CURB, este é o resultado de uma colaboração de seis anos entre o CURB e a Escola de Arquitectura da Universidade Chinesa de Hong Kong, com foco o trabalho feito pelos alunos de mestrado em Desenho Urbano. Nestes seis anos realizaram-se três investigações em laboratório, com a duração de dois anos cada. Assim, estas serão reveladas ao público em três sessões.

A sessão número um foca-se no projecto “Entrepreneurial City Lab” [Laboratório de Cidade Empresarial], explorando o tema “Re-envisioning Cotai and Seac Pai Can as an Urban Catalyst” [Reenvisionar o Cotai e o Seac Pai Can como um catalisador urbano].

Já a segunda sessão, apresenta o projecto de investigação “New Town Lab” [Laboratório da Nova Cidade], com foco no tema “Re-scripting Urban Rules for a Sustainable District in Taipa New Land Reclamation” [Reescrita de regras urbanas para um bairro sustentável na Taipa Nova Recuperação de Terrenos]. J

A terceira sessão versa sobre o “Cross-Border Lab” [Laboratório Transfronteiriço] e explora a temática “Reframing the Urban Edge Between Macau and Zhuhai” [Reenquadrando o limite urbano entre Macau e Zhuhai].

Para complementar

A conferência terá como oradores Nuno Soares, arquitecto e presidente do CURB, Hendrik Tieben, director da Escola de Arquitectura da Universidade Chinesa de Hong Kong e Sujata Govada, directora e fundadora do Instituto de Urbanização Sustentável. Participa ainda Jeroen van Ameijde, director do mestrado em Desenho Urbano da Escola de Arquitectura da Universidade Chinesa de Hong Kong.

No grupo dos moderadores, incluem-se Daniel Pätzold, professor associado adjunto na Escola de Arquitectura da Universidade Chinesa de Hong Kong, Francisco Vizeu Pinheiro, vice-presidente do Instituto dos Arquitectos das Cidades da Ásia-Pacífico, e Filipe Afonso, supervisor do programa do curso de estudos em arquitectura da Universidade de São José.

No mesmo dia das palestras será inaugurada a exposição “CURB x CUHK”, onde se revelam ao público os resultados deste projecto académico.