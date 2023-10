Semana Dourada | Fogo de artifício, viagem conveniente e ambiente confortável

O fluxo de passageiros de Zhuhai para a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau atingiu os 141.000 entre sexta-feira e sábado, enquanto o fluxo de tráfego no porto de Zhuhai atingiu os 23.100 durante o mesmo período, à medida que a ponte inaugura o pico de viagens durante o Festival de Outono e os feriados do Dia Nacional deste ano, informou a emissora estatal CCTV no domingo.

Li Yao, uma residente de Pequim, disse que optou por viajar para Hong Kong e Macau para celebrar o quarto aniversário da sua filha durante a Semana Dourada. “A viagem é conveniente e o ambiente é confortável. Para além do espectáculo artístico nas Ruínas de S. Paulo em Macau, o espectáculo de fogo de artifício no Parque Vitória, no domingo, era o que mais aguardávamos”, disse.

Os dados mostram que o número de viajantes que chegaram e partiram de Macau atingiu quase 400.000 até à noite de sábado. Entretanto, espera-se que um total de um milhão de turistas da China continental visite Hong Kong durante os oito dias de férias que decorrem de 29 de Setembro a 6 de Outubro, noticiou no domingo o jornal Shenzhen Special Zone Daily. Cerca de 720 grupos de excursões da China continental deslocar-se-ão a Hong Kong.

Além disso, um grande número de viajantes de Hong Kong e Macau estão a visitar o continente durante as férias. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Imigração de Hong Kong, um total de 256.200 viajantes do continente chegaram a Hong Kong através dos principais portos, incluindo Luohu e Shenzhen Bay, na sexta-feira e no sábado, com 551.900 residentes de Hong Kong a entrarem no continente através desses portos. Desde a reabertura da fronteira entre a China continental e Hong Kong e Macau, o sector do turismo nas duas regiões administrativas especiais continua a registar uma recuperação estável este ano.

A partir de 15 de Maio de 2023, a China retomou o programa nacional de autorizações de viagem de grupo para os residentes da China continental para Hong Kong e Macau.