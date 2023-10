Missão chinesa terminará estrutura básica de uma estação lunar em 2028

A missão de exploração lunar da China, Chang’e-8, está planeada para ser lançada por volta de 2028 e juntar-se-á à Chang’e-7 para formar a estrutura básica de uma estação de investigação lunar.

A missão Chang’e-8 tem por objectivo explorar e investigar múltiplos campos físicos lunares, perfis geológicos regionais, observações e investigação da Terra com base na Lua, análise de amostras lunares in situ e utilização de recursos, bem como pequenos ecossistemas terrestres fechados na superfície lunar. A estação de investigação lunar constituirá a estrutura básica de uma estação de investigação lunar, juntamente com a Chang’e-7.

O projecto de exploração lunar da China segue os princípios de “igualdade, benefício mútuo, utilização pacífica e cooperação vantajosa para todos” e está aberto à comunidade internacional. A CNSA dá “as boas-vindas aos países e às organizações internacionais para participarem, envolverem-se na cooperação ao nível da missão, do sistema e da unidade, alcançarem em conjunto novas descobertas científicas significativas e contribuírem para a construção de um futuro partilhado para a humanidade”.

A cooperação internacional para a missão Chang’e-8 dará prioridade a tarefas que envolvam “interacções” entre naves espaciais, exploração conjunta, robôs da superfície lunar com capacidades operacionais básicas, cargas científicas complementares e projectos inovadores de cooperação científica.

O módulo de aterragem da Chang’e-8 oferece 200 quilogramas de recursos de carga útil, com uma massa de módulo independente não superior a 100 quilogramas, que pode ser utilizada para projectos de cooperação a nível de sistema e a nível de unidade. O prazo para a apresentação de cartas de intenção para projectos de cooperação internacional para a missão Chang’e-8 termina a 31 de Dezembro de 2023. A selecção preliminar está programada para ser concluída em Abril de 2024, com a confirmação da selecção final em Setembro do mesmo ano.

Para além da Chang’e-8, o programa de exploração lunar da China inclui a Chang’e-7, cujo lançamento está previsto para 2026, com a missão principal de procurar indícios de água lunar na região do pólo sul lunar, segundo o documento.

A missão lunar Chang’e-6, que tem como objetivo recolher amostras do lado mais afastado da Lua, também está a progredir de acordo com o calendário e o seu lançamento está previsto para 2024.

Esta missão irá explorar o terreno lunar relativamente mais antigo do lado mais afastado da Lua, incluindo a Bacia de Aitken, uma das três maiores bacias da Lua, o que a torna cientificamente valiosa. A área de aterragem preliminar da Chang’e-6 está localizada na região do Pólo Sul lunar – Bacia de Aitken. Para reforçar a cooperação internacional, a Chang’e-6 transportará cargas úteis e projectos de satélites de países e regiões como a França, a Agência Espacial Europeia, a Itália e o Paquistão.