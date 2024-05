ADMITO que haja e até que sempre tenha havido indivíduos de muito alta qualidade intrínseca. No caso do ouro, isso mede-se em quilates. Na espécie humana, admito que tal coisa não é nem alguma vez será mensurável, dada a natureza da matéria em questão e o seu relacionamento com o imaterial, que nunca vimos mas sabemos existir por termos constante evidência dos seus efeitos na matéria, na antimatéria, no biológico e no mineralógico, no atómico e no quântico. Substância que nem quando é imaterial – desculpem a aparente contradição nos termos – deixa de possuir um poder muito grande, como acontece com a fé e com as superstições.

Também admito que o fenómeno da erosão na espécie humana e em todas as outras, bem como em cada um dos seus indivíduos, tenha começado logo no instante seguinte ao do biguebangue – ai, como eu gosto e escrever assim! – e que, dada a reconhecida expansão física de toda a matéria conhecida, tenha sido, numericamente, cada vez maior e perceptível, enquanto que, ao invés, a sua proporcionalidade talvez seja cada vez menor, se bem que imperceptível ou inabordável.

Vem isto a propósito de me parecerem poucas, ou contabilisticamente muito poucas, as pessoas de alto valor humano e mais raras ainda as de altíssimo valor humano, ou ético – dúzias, quiçá – em todo este hemisfério –, apesar de eu ter algumas na minha arrecadação e de elas nem sequer imaginarem tal privilégio meu.

Julgo ter um amigo assim, pelo menos esse, embora ele nem sonhe que o avalio assim, e que ele não me pague com a mesma moeda.

Sei tratar-se de uma pessoa algo diferente de mim nos gostos, no percurso aquisitivo de transitórias certezas e na aprendizagem de noções e revisão de conceitos e preconceitos, na relativização do rigor matemático, na relação afetiva com canídeos, felídeos, equídeos, artiodáctilos e perissodátilos, ungulados e alados, enfim, pessoa que em várias questões tem entendimentos, valorações, metodologias de análise, capacidade de exclusão, etc.

Esse velho amigo e partícipe em vários atos dos quais não estava ausente o risco de vida e conseguia dormir angelicalmente a poucos metros de uma tonelada de trotil, e não se esquecia de levar uma rosa vermelha a alguém que era cúmplice da nós ambos, um fragilizado amigo que teve se integrar numa horda que sempre nos hostilizou de todas as formas possíveis na ordem social, um diminuído amigo que, por imperativos de sobrevivência, até foi secretariar uma pequena e muito competente empresa de palhaços e que nem sonha que penso nele neste momento é mesmo um amigo que não sei catalogar e que me parece ser cada vez mais indispensável à minha sanidade psíquica, ética e cívica.

Poucos terão amigos de tão alta qualidade. Eu tenho. Pelo menos este.

*

ALGURES, no planeta, uma agência de notícias foi encerrada por decisão governamental, por acaso aquela que era a mais visitada nos ecrãs da de todos os países da região.

Esse apagamento brutal chegou-me aos ouvidos na minha esplanada do costume, onde eu convivia descontraidamente com duas famílias amigas e tinha, na mesa à minha direita, se enfronhavam asserções e corrigendas dois fulanos meus desconhecidos, talvez quezilentos, talvez necessitados apenas de esgrimir argumentos sobre matérias em que discordavam e em que depois se percebia estarem, afinal, de acordo.

O tema em disputa era a liberdade de imprensa, “a liberdade de informar e de ser informado”, nos termos usados pelo mais velho, mas não chegou a produzir efeito durável e a conversa descambou para as banalidades do campeonato de futebol, que já tinha “vencedor garantido” e gerava maledicências de todo o tipo.

Enveredaram os doutos “treinadores de bancada” por uma competição inesperada – qual deles conhece mais aforismos? – e caíram, por fim, no terreno tantas vezes obsceno do anedotário futebolístico, em que impera o portista, terroir em que um presidente com 42 anos de poder autocrático ainda “não queria largar o osso”, como dizia o mais novo dos meus vizinhos de esplanada que, em casos como este, é consistentemente uma esplatudo.

Não tive ensejo de perguntar qual era a agência de imprensa acabada de encerrar e só em casa pude tirar a limpo que se tratava da multinacional Al Jazeera que viu subitamente os seus escritórios encerrados à força em Telavive, Jerusalém e Gaza, sendo aí cortado o pio aos repórteres e, a mais de uma dúzia, também as cabeças.

Mas só em casa consegui informa-me destes pormenores insignificantes, se o direito a atribuir-lhes significado estiver nas mãos de Biden, Ursula von der Leyen, Zelenskyi, Nethaniahu, Scholz, Macron ou qualquer outro santo europeu, mesmo os mais bem penteados, como o André Ventura, o coronel-general Isidro Morais Pereira e algumas generalas de aviário que vestem a farda virtual para irem arengar às tropas do púlpito da CNN, RTP, SIC, TVI e CM.

A esses, se tal estivesse a meu alcance, eu condenava-os a reclinarem-se num sofá da NATO, algemados de pés e mãos, alimentados a cabidela humana, com temperos hitlerianos ou tão-só salazarentos, mas confeccionada por Ana Gomes.

Desenterrados de valas comuns por funcionários da ONU, estes palestinianos mortos pelos militares israelitas ainda estavam vivos quando foram enterrados com os pulsos atados por cordas e mesmo algemas. Apresentam vários sinais de torturas e estão a ser trasladados para sepulturas normais e campas rasas, onde é proibido deixar flores, com a ajuda da sua prestimosa governanta Zita Seabra, sentença sem direito a recurso para tribunais superiores e com ternura e escombros num inferno palestiniano como o que encerra este apontamento.