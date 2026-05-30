Músico | Afonso Cabral actua em Julho em Macau, China, Hong Kong e Japão

EventosMúsico | Afonso Cabral actua em Julho em Macau, China, Hong Kong e Japão Hoje Macau - 30 Mai 2026 O músico Afonso Cabral realiza uma série de concertos em Macau, na China, em Hong Kong e no Japão, em Julho, na companhia do guitarrista Pedro Branco, anunciou o agenciamento do artista. A digressão de Afonso Cabral, com Pedro Branco, no Oriente, começa em 2 de Julho em Shenzhen e termina no dia 11 de Julho em Tóquio, no Japão. Pelo meio, o músico tem actuações em Macau, em Zhuhai, em Hong Kong, e em Osaka, Quioto e Nagoya. O agenciamento de Afonso Cabral recorda, em comunicado, que o músico já actuou várias vezes no Japão, tanto a solo como com a banda de Bruno Pernadas e os Minta & The Brook Trout. “Embalado por essas experiências, em ‘Demorar’, o seu álbum mais recente, existe algum espaço para o Japão, nomeadamente devido à música ‘Confusão / ざわめき’ – um dueto com Shugo Tokumaru, escrito e gravado pelo próprio, em Lisboa, e pelo seu convidado, em Tóquio”, lê-se no comunicado. Antes dos concertos no Oriente, Afonso Cabral continua a apresentar ao vivo em Portugal “Demorar”. No dia 6 de Junho, actua em Felgueiras, no Teatro Fonseca Moreira. Afonso Cabral editou o primeiro álbum a solo, “Morada”, em 2019. O segundo, “Demorar”, chegou no final de 2024. Já este ano, o vocalista dos You Can’t Win, Charlie Brown revelou a música “Dança Comigo na Ilusão”, que “desvenda um pouco do que está para vir”. Afonso Cabral, que nasceu em Lisboa em 1986, faz também parte das bandas de Bruno Pernadas, dos Minta & The Brook Trout e do projecto Mais Alto!. Além disso, fundou, com Francisca Cortesão, o estúdio Louva-a-deus, que é também o nome da editora pela qual saiu “Demorar”.