PayPal | Pequim facilita pagamentos digitais a turistas

Os utilizadores da plataforma de pagamentos digitais PayPal vão poder efectuar pagamentos sem dinheiro físico na China através de códigos QR da rede WeChat Pay, da tecnológica chinesa Tencent, numa medida destinada a atrair turistas estrangeiros.

Além das redes sociais e mensagens, a aplicação WeChat, da Tencent, disponibiliza serviços de pagamento através do WeChat Pay, conhecido na China continental como Weixin Pay. A Tencent indicou, em comunicado, que a funcionalidade estará inicialmente disponível para utilizadores do PayPal sediados nos Estados Unidos, e será posteriormente alargada a outros mercados.

Numa altura em que os pagamentos digitais se tornaram predominantes na China, a medida deverá facilitar as compras e transacções dos visitantes estrangeiros. O WeChat Pay e o Alipay, da Ant Group, afiliada ao grupo Alibaba, estão amplamente difundidos no país, incluindo em táxis e restaurantes.

Segundo Gary Ng, economista sénior para a Ásia-Pacífico no banco francês Natixis, facilitar os pagamentos digitais por turistas está alinhado com os esforços da China para atrair mais visitantes estrangeiros. O turismo representou mais de 4 por cento da economia chinesa em 2024, segundo dados oficiais.

Acessos alargados

A China tem vindo a expandir o acesso sem visto a cidadãos de dezenas de países, incluindo Portugal, Reino Unido, Espanha e Austrália. A medida ainda não foi alargada aos cidadãos norte-americanos, que continuam a necessitar de visto para entrar na China, excepto em casos de trânsito para terceiros países.

O número de visitantes estrangeiros, excluindo os provenientes de Hong Kong e Taiwan, caiu acentuadamente durante a pandemia da covid-19, quando a China fechou as fronteiras e impôs quarentenas rigorosas.

Desde então, o número de visitantes ultrapassou os quase 32 milhões registados em 2019, atingindo mais de 35 milhões no ano passado. Gary Ng afirmou ainda que a integração entre PayPal e WeChat Pay acompanha uma tendência global de interoperabilidade entre plataformas de pagamento através de códigos QR transfronteiriços.

Ivan Su, analista sénior da Morningstar, considerou, contudo, que o impacto inicial da parceria poderá ser limitado para a Tencent, devido ao actual baixo número de turistas norte-americanos na China. O WeChat Pay permite desde 2019 associar cartões bancários estrangeiros às contas dos utilizadores.

A Tencent anunciou ainda que irá isentar de taxas as primeiras transacções efectuadas por utilizadores que associem cartões bancários internacionais ao WeChat, numa tentativa de incentivar a adesão ao serviço.

Segundo a empresa, as transacções realizadas por turistas estrangeiros na China através da plataforma aumentaram quase 80 por cento entre Janeiro e Abril, em comparação com o mesmo período do ano passado.