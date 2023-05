FAM | Bailado português e teatro para ver esta semana

O cartaz desta semana do Festival de Artes de Macau apresenta um espectáculo da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporânea. Esta sexta-feira é apresentado, no Sands Theatre, “Na Substância do Tempo”, em homenagem à poetisa Sophia de Mello Breyner. O cartaz compõe-se ainda com a peça de teatro “Eu sou uma lua”, da companhia Teatro da Torre do Tambor do Oeste

Os amantes de bailado ou simplesmente apaixonados pelos poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen podem, esta semana, assistir ao espectáculo da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo que integra o cartaz do Festival de Artes de Macau (FAM). “Na Substância do Tempo” sobe ao palco do Sands Theatre esta sexta-feira, às 20h, apresentando-se um “programa triplo que entrelaça as imagens em movimento” saídas dos poemas de Sophia que faz uma ligação com “as leis da gravitação interna dos passos de dança”.

Intituladas “Em redor da suspensão”, “Outono para Graça” e “Requiem”, as três peças “criam o momento em que o discurso coreográfico se assume como uma metáfora”. Assim, os bailarinos e coreógrafos “ecoam a poesia de Sophia e mergulham no mundo visível da dança”.

Este espectáculo tem como coreógrafos Vasco Wellenkamp e Miguel Ramalho, contando com um total de 11 bailarinos. A Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo foi fundada por Vasco Wellenkamp, coreógrafo que já conta com diversos prémios no currículo, em 1997, tendo conquistado ao longo dos anos uma reputação internacional.

Teatro lunar

O cartaz do FAM traz ainda, esta sexta-feira e sábado, a peça de teatro “Eu sou uma lua”, do Teatro da Torre do Tambor do Oeste. O espectáculo acontece no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) às 19h45.

Conforme escreveu o Diário da Juventude de Pequim, esta é uma “história sobre a lua e a dor, cruel, mas terna”. Revelam-se histórias de seis pessoas, que têm uma ligação entre si, contadas em forma de prosa e poesia, nomeadamente a do astronauta que está numa missão à lua ou um assalariado que perdeu a actriz que admirava, ou ainda o caso de uma estudante de matemática que engorda quando chega à puberdade, ou uma estrela de rock que não tem sorte no amor. Cada vez que uma destas personagens olha para a lua, pensa nas suas preocupações e angústias. A lua funciona, aqui, como um mecanismo para a auto-reflexão e conhecimento. Trata-se de uma “peça que combina o sentimento solitário e poético, exclusivo da literatura chinesa, e ainda o humor negro auto-depreciativo americano”.

O espectáculo divide-se em duas partes: a viagem à lua de um astronauta isolado e as histórias das restantes cinco pessoas que buscam respostas ao olhar para a lua. O texto desta peça foi escrito pela dramaturga Zhu Yi, tendo o espectáculo estreado em Nova Iorque em 2011. A encenação ficou a cargo de Ding Yiteng, tido como um dos grandes encenadores chineses da sua geração. O espectáculo tem uma hora e cinquenta minutos e é interpretado em mandarim, com tradução para inglês.

Destaque ainda para os restantes espectáculos que decorrem este fim-de-semana integrantes do FAM, nomeadamente “Os milagres dos armazéns Namiya”, do grupo “Cultura Supersky”, apresentado no grande auditório do CCM este sábado e domingo às 20h. Trata-se de uma adaptação do romance, com o mesmo nome, do japonês Keigo Higashino, sobre a história de três ladrões que se escondem numa loja deserta, numa cidade remota, perdida no meio do nada. O Teatro Caixa Preta, no edifício do antigo tribunal, recebe o espectáculo “m@rc0 p0!0 endg@me 2.0”, dos grupos locais Associação de Arte Teatral Dirks x Estúdio Paprika. O evento é apresentado de sexta-feira a domingo às 20h e no sábado e domingo às 15h.

O cartaz do FAM apresenta ainda um espectáculo de teatro com marionetas “Neste Lado de Macau – Em Busca da Verónica” com o artista Bernardo Amorim e a colaboração de Elisa Vilaça, artista residente da Casa de Portugal em Macau, José Nyogeri e Nelma Silvestre. A iniciativa acontece no sábado, em versão cantonense, às 15h e 20h, e domingo, em português, no mesmo horário, no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais N.º 2. Esta é uma nova versão do espectáculo “No Outro Lado de Macau – Uma Aventura Mágica” apresentado na 31ª edição do festival. Bernardo Amorim promete “levar crianças e adultos numa fantástica jornada” pela descoberta das aventuras de Verónica.