CURB | Fotografias vencedoras de concurso exibidas na próxima semana

Já são conhecidas as imagens vencedoras do mais recente concurso de fotografia de arquitectura organizado pelo CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo, e que serão exibidas numa exposição a partir do próximo dia 30 de Maio, na Ponte 9, com a cerimónia de lançamento a começar às 17h.

Nicholas Mok arrecadou o primeiro prémio na categoria “Grupo Aberto”, seguindo-se Ip Man Heil no segundo lugar e Chan Peng Nam em terceiro. O júri do concurso atribuiu ainda menções honrosas a Chan Ka Fong, Ip Man Hei e Nelson Silva, entre outros. Na categoria “Grupo de Estudantes” venceu Yeung Hou Sam, seguindo-se Huang Jonson e Dong Laingyu no segundo e terceiro lugares, respectivamente. Também nesta categoria foram atribuídas diversas menções honrosas.

Aquela que foi a quinta edição do Concurso de Fotografia Arquitectónica de Macau mostra a “relação entre pessoas e o ambiente construído de Macau”, tendo sido recebidos 306 fotografias apresentadas a concurso por 143 participantes. O CURB diz que os trabalhos “foram avaliados por um painel de jurados experientes que seleccionaram as melhores fotografias para o tema deste ano, tendo em conta a sua qualidade artística e técnica e a originalidade da visão”.

A exposição pode ser vista até ao dia 20 de Junho. Este concurso “desafiou os participantes a explorar a relação entre as pessoas e o espaço, e a captar os momentos em que a arquitectura ganha vida”, explica o CURB.