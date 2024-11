Grande Prémio | Drones proibidos até segunda-feira

A Autoridade de Aviação Civil de Macau publicou ontem um aviso no Boletim Oficial que determina a proibição de voo com aeronaves não tripuladas na península de Macau, entre hoje e domingo (no período de 24 horas), “a fim de garantir que a 71.ª edição do Grande Prémio de Macau se realize de forma tranquila e segura, evitando quaisquer riscos ou interferências potenciais”.

Quem não respeitar a proibição arrisca uma multa que pode variar entre 2.000 e 20.000 patacas. As autoridades lançaram ainda um apelo “à colaboração dos cidadãos na criação de um ambiente seguro e ordenado para as corridas”.

GPM | Ocupação hoteleira acima dos 90%

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST), nas palavras do seu vice-director, Cheng Wai Tong, apontou que a taxa de ocupação hoteleira já atingiu os 90 por cento, estando de acordo com as expectativas definidas para o sector tendo em conta a chegada do Grande Prémio de Macau (GPM).

Em relação à competição deste fim-de-semana, o Instituto do Desporto confirmou também um bom panorama de venda de bilhetes, segundo palavras do vice-director da DST. De acordo com a imprensa chinesa, este disse que nos últimos anos o GPM tem atraído sobretudo visitantes estrangeiros e de Hong Kong, mas que o público da China tem vindo a aumentar.

Assim, as autoridades procuram assegurar um equilíbrio no que toca às nacionalidades dos visitantes, graças à realização de mais campanhas publicitárias noutras regiões do mundo.