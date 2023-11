AACM | Drones proibidos durante o Grande Prémio

A Autoridade de Aviação Civil (AACM) anunciou ontem que o Governo vai proibir “as actividades com aeronaves não tripuladas (drones) na Península de Macau durante o 70º Grande Prémio de Macau, a fim de garantir a segurança da actividade”.

A proibição é alicerçada legalmente no Regulamento de Navegação Aérea de Macau, em que se determina que “a AACM proíbe a operação de drones na Península de Macau nos dias 11 e 12 de Novembro e de 16 a 19 de Novembro de 2023, a fim de garantir a segurança do ambiente das corridas”. Os infractores podem ser punidos com multa de 2.000 a 20.000 patacas pela AACM.