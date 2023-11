Saúde | Infecção atinge em cinco crianças no Costa Nunes

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) foram informados da ocorrência de um caso de infecção por enterovírus, conhecida como a doença das mãos, pés e boca, esta terça-feira, que afectou cinco crianças do jardim de infância D. José da Costa Nunes.

Segundo um comunicado dos SSM, os sintomas começaram a manifestar-se em quatro meninos e uma menina na última sexta-feira, tendo alguns recebido tratamento médico. Os SSM apontam que “não houve registo de casos críticos nem complicações graves ou casos de internamento”. A infecção também não gerou “sintomas anormais ao nível do sistema nervoso”. O jardim de infância já reforçou a limpeza e o sistema de ventilação das instalações. A infecção por enterovírus pode ser causada pelo grupo de Coxsackievírus, Echovírus ou Enterovirus 71, afectando crianças com menos de cinco anos.

Além deste caso, ocorreram ainda três casos colectivos de gripe em diversas escolas, também registados pelos SSM esta terça-feira. No caso da Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau, foram infectados oito alunos, enquanto na Escola Secundária Ilha Verde se registaram infecções em seis alunos. Já o terceiro caso ocorreu na Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong, onde se contabilizaram =oito casos. Os sintomas, nomeadamente febre, tosse e dor de garganta, começaram a manifestar-se no dia 1. No caso da Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau houve um caso de internamento devido à ocorrência de febre alta, mas “o seu estado clínico está estável”.