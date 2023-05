Gripe | Novas ocorrências em escolas na sexta-feira

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) registaram mais casos de gripe nas escolas do território na passada sexta-feira. Um deles diz respeito a uma turma da Escola Secundária Choi Kou (Sheng Kung Hui), com cinco alunos dos seis aos sete anos a serem afectados. Por sua vez, o segundo caso registou-se na Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, tendo sido infectados mais cinco alunos, com idades compreendidas entre os oito e os nove anos. Os sintomas, como febre ou tosse, entre outros, começaram a manifestar-se dois dias antes. Apesar de algumas crianças terem sido submetidas a tratamento médico, não se registaram casos graves.

Também na sexta-feira, foi detectado um caso de infecção colectiva por enterovírus numa turma da Escola das Nações. Cinco alunos entre os três e quatro anos começaram, no dia 1, a ter sintomas da doença, sendo o seu estado de saúde ligeiro, sem se registarem casos de internamento, sintomas anormais do sistema nervoso ou outras complicações graves.

Os SSM apontam ainda que a criança de oito anos diagnosticada no dia 17 de Abril com gripe A, e que acabou por ter complicações por infecção pulmonar, encefalopatia necrosante aguda e hemorragia cerebral, permanece ainda em estado crítico na unidade de cuidados intensivos do serviço de pediatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ).

Uma outra doente de 64 anos, diagnosticada a 28 de Abril com gripe A, e que teve complicações por infecção pulmonar e insuficiência respiratória, teve o ventilador desligado na última quinta-feira por ter registado algumas melhorias, mas continua internada na unidade de cuidados intensivos do CHCSJ.

É também considerado crítico o estado de saúde do homem de 41 anos internado nos cuidados intensivos do hospital público com uma infecção pulmonar, com origem num caso de covid-19, detectado no dia 28 de Abril.