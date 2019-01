O Corpo de Bombeiros vai contar, a partir deste ano, com a ajuda de “dois ou três drones” nas operações de socorro de acordo com o comandante Leong Iok Sam. Entretanto, em 2018 deflagraram mais 82 incêndios que no ano anterior, um aumento justificado pelas queixas de fumos em quadros eléctricos

O Corpo de Bombeiros (CB) vai adquirir drones para operar nas operações de socorro. A informação foi avançada ontem pelo comandante Leong Iok Sam em conferência de imprensa onde foram também divulgados dados relativos às actividades de 2018. “Este ano vamos adquirir dois ou três drones para o socorro de emergência,” para auxiliar nas operações que envolvam “o combate a incêndios e situações relativamente complexas”. A utilização destes dispositivos vai permitir ao CB “transmitir informações ao pessoal para ajudar nas tarefas de socorro”, acrescentou o responsável.

Outra novidade prevista para Abril 2019 é a formação de jovens na área da assistência médica e prevenção de incêndios. A iniciativa intitulada “Guia Juvenil de emergência médica” está em fase preparatória e pretende facultar “entre 30 a 40 vagas destinadas aos estudantes das escolas secundárias”. O programa inclui palestras e algumas actividades práticas.

Dados concretos

Entretanto, no ano passado o CB registou um aumento no número de incêndios. No total, foram ocorreram mais 82 casos em 2018 relativamente ao ano anterior, o que corresponde a um acréscimo de quase 8 por cento, num total de 1116 incêndios. De entre estes casos, 235 começaram em cozinhas com “comida queimada”. Segundo Leong Iok Sam, o aumento da ocorrência de incêndios justifica-se com queixas relativas a “fumos que saem das caixas de electricidade”.

Também em maior número em relação a 2017 foram as saídas de ambulância, com 39.883 casos, mais 270 que no ano anterior. No entanto, o número de pedidos de ambulância decresceu 4,54 por cento em 2018, menos 2525 que em 2017. A razão apontada pelo responsável do CB é a sensibilização crescente da população sobre o uso abusivo de ambulâncias, disse.

“Após a divulgação da prevenção do uso abusivo de ambulâncias realizada em 2016, a saída total e ambulâncias entre os anos de 2016 e 2018 teve uma subida média anual de cerca de 2,5 por cento, o que teve um abrandamento significativo relativamente à subida média de cerca de 6 por cento da saída de ambulâncias entre os anos de 2011 e 2015”, acrescentou. No ano passado, o aumento a este nível não chegou a um por cento.

Números abaixo

No total, o CB registou menos ocorrências na ordem dos 1,27 por cento comparativamente a 2017. Em 2018, foram registadas 47 327, menos 609 se comparado em termos homólogos em que se registaram 47 936 casos.

As operações de salvamento e os serviços especiais do CB também foram menos em 2018 com descidas de 2,4 e de 16,8 por cento respectivamente comparados com os dados de 2017.

Fazendo a contabilidade final dos recursos, o CB conta com 1362 operacionais distribuídos por sete quartéis, 63 ambulâncias e 98 veículos de combate a incêndios e de socorro.