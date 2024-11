SJM | Anunciados lucros de 101 milhões

Daisy Ho, presidente da SJM revelou que a capacidade do Grand Lisboa Palace vai ser aumentada em cerca de 10 por cento, no que se espera que gere um aumento do número de visitantes

Com Lusa

A concessionária do jogo SJM anunciou um lucro de 101 milhões de dólares de Hong Kong no terceiro trimestre do ano, no que representa uma melhoria dos resultados face ao período homólogo. Os resultados foram apresentados através de um comunicado à bolsa de Hong Kong e representam o segundo trimestre deste ano com números positivos.

Em comparação com os números mais recentes, no terceiro trimestre do ano passado a empresa tinha apresentado um prejuízo de 410 milhões de dólares de Hong Kong.

Este foi o segundo trimestre do ano corrente com resultados positivos para SJM, depois de ter atingido um lucro de 864 milhões de dólares de Hong Kong, entre Janeiro e Março.

Quando se faz o balanço dos primeiros nove meses do ano, a SJM tem um resultado negativo de 61 milhões de dólares de Hong Kong, o que se explica devido às perdas durante o segundo trimestre.

No entanto, este é ainda um valor abaixo do prejuízo de 1,67 mil milhões de dólares de Hong Kong sofrido pelo grupo nos primeiros nove meses de 2023, que acabou por ser o quarto ano consecutivo de perdas sem precedentes para a SJM.

Tempos difíceis

Na apresentação dos resultados, Daisy Ho, presidente da SJM, destacou o contributo do hotel-casino Grand Lisboa Palace para os resultados positivos: “É com prazer que anuncio que o potencial do Grand Lisboa Palace Resort começa a ser desvendado, o que está a conduzir a forte reviravolta da situação do grupo, com um crescimento renovado, depois de terem sido atravessados tempos difíceis” afirmou Ho, em comunicado.

De acordo com a presidente do grupo, a estratégia para os próximos meses passa por fazer subir o número de clientes, ao aumentar em 10 por cento a capacidade do Grand Lisboa Palace e diversificar a oferta do hotel.

“Nos próximos trimestres, a SJM irá lançar uma série de medidas chave para aumentar o número de visitantes e melhorar estrategicamente a nossa oferta, incluindo um conjunto diversificado de opções de restauração, o aumento da capacidade de convenções e exposições no Grand Lisboa Palace e uma expansão de 10 por cento na capacidade hoteleira do Grand Lisboa”, revelou. “Com o contínuo crescimento trimestral e anual das receitas brutas do jogo, estou confiante que os investimentos na nossa equipa e nos nossos resorts vão levar a um aumento do nosso valor a longo prazo”, acrescentou.

No terceiro trimestre do ano, os casinos da SJM arrecadaram 18,9 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 41 por cento do que entre Janeiro e Setembro de 2023, enquanto as receitas não jogo subiram 25,5 por cento, para 1,41 mil milhões de dólares de Hong Kong.