Zhuhai | Autoridades sem informação de vítimas de Macau

Até ontem as autoridades locais não tinham qualquer informação sobre a existências de vítimas de Macau no âmbito do ataque em Zhuhai que causou pelo menos 35 mortos e 43 feridos.

Ao jornal Ou Mun, a polícia explicou que estava em comunicação com as congéneres do Interior, que ainda estavam a tentar determinar as identidades de todas as vítimas. Se houvesse residentes de Macau entre os feridos ou mortos, a polícia de Macau prometeu divulgar a informação.

De acordo com a mesma publicação, também a Direcção de Serviços de Turismo não recebeu qualquer pedido de auxílio de residentes em Zhuhai, ou de familiares destes, e também não foram pedidas informações sobre este caso.

De acordo com a agência AFP, as autoridades de Zhuhai impediram ontem que residentes e familiares das vítimas demonstrassem o luto junto ao Centro Desportivo Xiangzhou.

Segundo a agência, foram várias as pessoas que tentaram deixar flores junto aos portões do local onde aconteceu o acidente mortal. No entanto, depois de deixaram flores e outros objectos para expressarem o luto, estes eram imediatamente recolhidos pelas autoridades e levados para o interior do estádio. “O que aconteceu não foi um pequeno incidente”, disse à AFP uma mulher de cerca de 50 anos, que pediu o anonimato para proteger a sua privacidade. “Devíamos lembrar-nos que houve pessoas a morrer e não sermos tão frios. Acho que mais pessoas em Zhuhai deveriam vir aqui e colocar algumas flores em memória das vítimas”, acrescentou.