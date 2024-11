Wynn | Receitas operacionais crescem 6,3%

Enquanto ainda se desconhece o impacto dos novos estímulos para a economia do Interior, o director executivo da Wynn Macau, Craig Billings, refere que a concessionária teve “uma grande vitória no mercado de massas”

Entre Julho e Setembro, as receitas operacionais da concessionária Wynn Macau registaram um crescimento de 6,3 por cento, em comparação com o período homólogo. Os dados foram divulgados ontem de manhã pela concessionária do jogo num comunicado à Bolsa de Hong Kong.

A Wynn Macau apresentou receitas operacionais de 871,75 milhões de dólares americanos, que contrastam com as receitas de 818,79 milhões, do período de Julho a Setembro do ano passado.

Em relação aos primeiros nove meses do ano, as receitas operacionais mostram um crescimento de 25,8 por cento para 2.755,71 milhões de dólares, quando no período homólogo tinham sido de 2.189,82 milhões de dólares americanos.

“Os resultados do terceiro trimestre reflectem uma procura saudável em todos os nossos hotéis, onde se destaca uma grande vitória no mercado de massas de Macau, e ainda um desempenho sólido no mercado não-jogo em Las Vegas”, afirmou Craig Billings, director executivo Wynn Resorts, empresa-mãe da Wynn Macau, em comunicado.

Em relação à Wynn Resorts, o terceiro trimestre mostra que as perdas foram reduzidas para 32,1 milhões de dólares, quando no período homólogo tinham sido de 116,7 milhões de dólares.

Além de Macau, o prejuízo de 32,1 milhões de dólares inclui as operações da companhia fundada por Steve Wynn e Kazuo Okada em Las Vegas, Boston, e o projecto em construção nos Emirados Árabes Unidos, que deve começar a operar em 2027.

À espera de impactos

Na apresentação dos resultados aos analistas, Craig Billings foi questionado sobre os estímulos lançados pelo Governo Central para relançar a economia do Interior e a possibilidade de haver um “impacto positivo” para o mercado do jogo em Macau.

Apesar de se mostrar muito confiante no mercado local, Billings reconheceu que ainda é muito cedo para afirmar que o jogo também vai beneficiar dos pacotes de apoio à economia.

“Ainda é um pouco cedo para afirmar que os estímulos estão a ter um impacto. A procura durante a Semana Dourada de Outubro foi encorajadora e a taxa de ocupação foi de 99 por cento”, reconheceu o director-executivo da Wynn Resorts.

Contudo, Billings não recusou que pode haver um impacto positivo e deu o exemplo de 2016, quando o Governo Central também adoptou várias medidas para fazer face a uma desaceleração da economia. “No passado, e aconselho-vos a olhar para o início de 2016, no que pode ser o exemplo mais recente de estímulos, vemos que houve um impacto positivo bastante substancial, tanto a nível do número de visitantes como das receitas brutas do jogo”, apontou. “Só que nesta altura, ainda é cedo para dizer que se está a verificar o mesmo”, realçou.