Associação sugere criação do “Bairro de Portugal” em São Lázaro

O presidente da Associação de Inovação e Serviços de Turismo de Lazer de Macau, Paul Wong, defende a transformação da freguesia de São Lázaro numa zona comercial com produtos portugueses. A ideia foi defendida em declarações prestadas ao Jornal do Cidadão, com Wong a propor que a zona fosse baptizada como “Bairro de Portugal”.

Segundo o presidente da associação, o plano passa por criar uma nova marca no território para promover o turismo local, com base nas características portuguesa da RAEM, através da venda de produtos, organização de espectáculos ou feiras de artesanato. Paul Wong justificou este plano, com o facto de considerar que “as características portuguesas” de Macau e as ligações históricas com Portugal são uma vantagem do turismo local, principalmente na região Ásia-Pacífico.

O responsável afirmou também que a proposta encontra justificação no facto de Macau preservar muitos edifícios com um estilo de arquitectura próximo da realidade portuguesa e de haver o objectivo político da RAEM actuar como uma plataforma para a cooperação na área económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Trabalho já feito

Segundo o presidente da Associação de Inovação e Serviços de Turismo de Lazer de Macau, parte do trabalho de transformar a freguesia de São Lázaro está feito, e deu como exemplo as várias actividades desenvolvidas pelo Albergue da Santa Casa da Misericórdia, assim como a preservação da calçada de estilo português.

No âmbito de uma estratégia de promoção do turismo local, Wong defendeu igualmente que o Executivo local aproveite melhor as vantagens do Aeroporto Internacional de Hong Kong, ao subsidiar o transporte para Macau dos turistas internacionais que chegam à RAEHK. Além disso, Wong defende ainda campanhas de publicidade mais agressivas no aeroporto da região vizinha.

Paul Wong não deixou de comentar a situação da falta de voos regionais no Aeroporto Internacional de Macau e defendeu a solução de serem criadas mais ligações para o mercado Ásia-Pacífico, numa altura em que a esmagadora maioria das ligações disponíveis são para o Interior.