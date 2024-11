Tufão | Yinxing pode ter impacto baixo em Macau

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) indicaram ontem que face às informações actuais, as previsões apontam para que a tempestade Yinxing se intensifique gradualmente, à medida que se aproxima de Luzon, nas Filipinas, podendo atingir o nível de um tufão severo.

“É esperado que a sua velocidade de movimento abrande gradualmente, havendo a possibilidade de entrar e atravessar, no final desta semana, o Mar do Sul da China, pelas partes central ou norte”.

Porém, a monção de nordeste seca e fria, descrita pelos SMG como o fenómeno meteorológico dominante no Mar do Sul da China, pode levar ao enfraquecimento do tufão e a um baixo impacto para Macau. As autoridades não afastam a hipótese do “Yinxing”, rumar mais para norte e passar a cerca de 300 quilómetros de Macau, aumentando o impacto no território. Em relação ao estado do tempo, os SMG prevêem que entre sexta-feira e domingo a temperatura mínima desça para 19º, com a máxima a rondar os 29º e o céu geralmente pouco nublado.