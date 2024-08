Zona Norte | Grande prémio para o consumo gerou 150 milhões

O Grande prémio para o consumo na Zona Norte, que terminou no domingo, gerou 150 milhões de patacas para as lojas aderentes, ao longo de mais de quatro meses. O Governo revelou que cerca de dois terços das empresas beneficiárias eram do sector do comércio a retalho

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) relevou ontem que ao longo dos mais de quatro meses, o plano de incentivo à economia local designado “Grande prémio para o consumo na Zona Norte” impulsionou os negócios em cerca de 150 milhões de patacas, que quintuplicaram durante a iniciativa.

O Governo indicou que “a actividade contou com a participação activa de 1.255 estabelecimentos comerciais da Zona Norte”, e alguns comerciantes consideraram “os resultados da actividade satisfatórios”, concordando que “contribuiu para atrair mais pessoas e estimular o consumo”.

A iniciativa, que decorreu apenas aos fins-de-semana, foram gastos 29,75 milhões de patacas para atrair clientela para as lojas aderentes na zona norte da península, área severamente afectada com a deslocação de consumidores para o outro lado da fronteira.

Por partes

Em relação ao tipo de empresas beneficiárias do programa, a DSEDT declarou que “estão espalhadas por diferentes sectores, das quais cerca de 64 por cento foram do sector de comércio a retalho e cerca de 36 por cento foram do sector da restauração”.

No sector comercial, foram beneficiados estabelecimentos comerciais como supermercados, farmácias, armazéns e quinquilharias, maquilhagem e beleza, vestuário, calçado, artigos de couro, relógios e joalharia. Na restauração, a DSEDT afirmou que tiraram proveito do Grande prémio do consumo “vários tipos de restaurantes como restaurantes chineses, estabelecimentos de comidas, japoneses, coreanos, ocidentais”.

O programa que decorreu entre 18 de Março e o domingo passado foi organizado pelo Governo em colaboração com a Associação Comercial de Macau e a Associação Industrial e Comercial da Zona Norte de Macau, com o objectivo de “revitalizar ainda mais a economia comunitária de Macau e atrair mais clientes a consumirem na Zona Norte”, afirmou ontem a DSEDT.

O Grande Sorteio Final do programa está marcado para 15 de Agosto, no Salão Comemorativo do Sr. Ho Yin da Associação Comercial de Macau, quando serão sorteados prémios no valor total de meio milhão de patacas, incluindo prémios pecuniários, telemóveis, produtos digitais, electrodomésticos e bilhetes de avião.