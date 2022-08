PME | Incumprimento nos empréstimos cresceu um terço

Rómulo Santos

Um terço dos empréstimos contraídos por pequenas e médias empresas ficou por pagar na primeira metade do ano, em comparação com o semestre anterior. Os dados emitidos ontem pela Autoridade Monetária de Macau revelam um cenário preocupante para a economia do território

O incumprimento das pequenas e médias empresas (PME) de Macau no pagamento de empréstimos nos primeiros seis meses do ano aumentou 32 por cento em comparação com o semestre anterior, segundo dados oficiais ontem divulgados. Em termos anuais, os empréstimos que não foram pagos cresceram 25,2 por cento em relação aos primeiros seis meses de 2021.

No total, o valor dos empréstimos não pagos até Junho atingiu 690,7 milhões de patacas, indicou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) em comunicado.

Na mesma nota, destaca-se que decresceu o montante dos novos créditos aprovado às PME pelos bancos de Macau até Junho, tanto em relação ao semestre anterior (-37,5 por cento) como em comparação com o primeiro semestre de 2021 (-61 por cento). O total dos novos créditos aprovados foi de 7,6 mil milhões de patacas.

A AMCM revelou ainda que o rácio de garantia (que indica a proporção de limite de crédito com activos corpóreos prometidos) ficou-se pelos 68,7 por cento, correspondendo a uma descida de 2,8 pontos percentuais, quando comparado com os últimos dados e a uma descida de 10,2 pontos percentuais relativamente ao período homólogo de 2021.

Usar a moeda

Até 30 de Junho deste ano, o balanço utilizado dos empréstimos concedidos às PME atingiu 84,5 mil milhões de patacas, valor que representou um decréscimo de 9,5 por cento, comparado com o final de 2021.

Quando a análise é feita segundo o uso económico, em comparação com o período final de 2021, os empréstimos concedidos às PME aos sectores dos “transporte, armazéns e comunicações” aumentaram 5,0 por cento, enquanto que aos sectores do “comércio por grosso e a retalho” e “construção e obras públicas” registaram decréscimos de 23,1 por cento e 6,9 por cento, respectivamente.

Recorde-se que o Governo anunciou há um mês e meio uma série de medidas de apoio à economia, no valor de dez mil milhões de patacas, incluindo a atribuição de um apoio entre 30 mil e 500 mil patacas a operadores de espaços comerciais. O montante do subsídio foi calculado com base em 10 por cento da média dos custos operacionais declarados entre 2019 e 2021, sendo necessários lucros inferiores a 600 mil patacas em 2021.

Além dos apoios directos, foram também abertas linhas de crédito bonificado, forçando o Executivo de Ho Iat Seng a recorrer à Reserva Financeira. Com Lusa