Contentores | Peso de mercadorias mais que duplica

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) mostram que houve um grande aumento da carga transportada nos contentores por via terrestre nos últimos meses. O peso bruto da carga em contentores, na entrada e saída de Macau, em Junho, foi de 5.271 toneladas, o que representa um aumento de 122,7 por cento face a Junho de 2021.

No primeiro semestre deste ano, o peso foi de 24.577 toneladas, mais 86,8 por cento face ao igual período do ano passado. Nos portos, porém, registou-se uma quebra de 4,2 por cento do peso da carga transportada em contentores em Junho, num total de 11.238 toneladas. No caso do Porto Interior, houve uma quebra de 6,2 por cento no peso da carga transportada, enquanto que no Porto de Ka-Hó registou-se uma subida de 3,3 por cento.

Até Junho deste ano, o peso bruto da carga contentorizada entrada e saída pelos portos totalizou 77.186 toneladas, mais 11 por cento, em relação ao mesmo semestre de 2021.

Relativamente à circulação automóvel nas fronteiras, houve uma quebra de 17,5 por cento em Junho, tendo circulado um total de 250.967 viaturas. No primeiro semestre, o movimento de automóveis nos postos fronteiriços foi de 1.896.852, menos 11 por cento face ao mesmo semestre de 2021. Dos 383 carros com matrículas novas registadas em Junho, apenas 69 eram eléctricos.