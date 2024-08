Governo subsidia visitas guiadas no centro histórico ao fim-de-semana

Durante este mês, associações locais vão organizar passeios com o objectivo de desvendar os segredos do centro histórico de Macau. O programa, que tem o apoio financeiro da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), divide-se em três itinerários na península de Macau durante o mês de Agosto.

O itinerário “Story Telling in Ancient‧Streets In-depth Tour” realiza-se no sábado e domingo, com sessões de manhã (das 10h às 12h30) e de tarde (15h às 17h30). Com visitas guiadas em cantonense e inglês, “os participantes são guiados pelos vestígios históricos das ruas do Património Mundial de Macau, desde a Rua dos Ervanários, Rua das Estalagens até à Rua da Felicidade, desvendando, passo a passo, a história de Macau”. O passeio culmina com um workshop de desenhos em espuma de leite, num local com vista para o centro histórico.

Também aos sábados e domingos, até 25 de Agosto, realiza-se o passeio guiado em cantonense e mandarim “Jornada pela Rua dos Ervanários”, que parte das Ruínas de S. Paulo, seguindo pela Travessa da Paixão, Rua dos Ervanários, Rua de Cinco de Outubro e a zona do Largo do Pagode do Bazar.

Templos e iguarias

O itinerário “Jornada pelos Templos Chineses – Rota da Península de Macau”, que também decorre sábados e domingos até 25 de Agosto com uma sessão de manhã e outra à tarde, leva os participantes “numa visita guiada a emblemáticos templos de cultura chinesa da península de Macau – o Templo Na Cha, o Templo Pao Kong e o Templo Loi Tsou”, culminado num workshop de incenso artesanal na Casa do Mandarim. Os passeios de 25 de Agosto terão a opção de inglês.

O preço destes três passeios é de 50 patacas, mas os participantes recebem um voucher de consumo no mesmo valor.

A DST propõe ainda um workshop de confecção de comida tradicional, que terá lugar na Casa do Mandarim, entre a segunda quinzena deste mês e Dezembro com oito sessões previstas que vão desvendar alguns dos segredos da gastronomia da região.

As quatro actividades são financiadas pelo Programa de Apoio Financeiro de 2024 para o Turismo Comunitário “Viajar por Macau”, que tem como meta “estimular ainda mais a economia comunitária de Macau”, indicou ontem a DST.