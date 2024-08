Pagamentos móveis | Valor das transacções em quebra

O valor das transacções com pagamentos móveis registou uma quebra de 1,7 por cento entre o primeiro e o segundo trimestre do ano, de acordo com os dados publicados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

No primeiro trimestre, as transacções com pagamentos móveis tinham atingido 7,3 mil milhões de patacas, no entanto, no segundo trimestre caíram para 7,2 mil milhões de patacas.

Apesar do montante transaccionado ter registado uma quebra, houve quase mais 5 milhões de transacções entre Abril e Junho do que no período de Janeiro a Março. Como consequência, o valor médio por cada transacção sofreu uma redução de 90,2 patacas por transacção para 83,3 patacas por transacção.

Ainda de acordo com a AMCM, até finais de Junho “o número de aparelhos que aceitam o pagamento móvel e os suportes de Código QR em Macau atingiu 102.667 unidades”.

Apesar da redução do valor dos pagamentos móveis, numa tendência contrária, o valor utilizado com recurso a crédito registou uma subida de 1 por cento, entre os primeiros trimestres do ano, para 5,9 mil milhões de patacas.

No pólo oposto, o valor das transacções com cartões de débito teve uma redução de quase um terço, entre o primeiro e o segundo trimestre. Segundo a AMCM, as transacções com cartão de débito no primeiro trimestre tinham sido de 851,4 milhões de patacas e caíram para 589,6 milhões de patacas, uma quebra de 30,8 por cento.