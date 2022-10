PME | Lojas características com 8 milhões de acessos online

DR

O presidente da Associação Macau Live, José Rodrigues, revelou que no último mês os canais online de transmissão e promoção das “lojas com características próprias” registaram um tráfego de oito milhões de acessos.

A iniciativa é desenvolvida no âmbito do programa da divulgação das lojas com características próprias, apoiado pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico e organizado pela Associação Industrial e Comercial. O objectivo da iniciativa é promover 30 lojas das zonas norte, central e das ilhas através das redes sociais e influencers.

Ao jornal ou Mun, o macaense defendeu que as pequenas e médias empresas (PME) estão cada vez mais atentas às plataformas online de transmissão para dar a conhecer os seus negócios, mas que ainda não mostram vontade de participar activamente, o que contrasta com regiões vizinhas. No entanto, José Rodrigues espera que o Governo continue a incentivar o desenvolvimento destas plataformas e a divulgá-las para que as PME locais consigam obter mais clientes.