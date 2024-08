Future Bright | Trimestre com resultados negativos

O grupo Futuro Bright, controlado pelo empresário Chan Chak Mo, deixou um alerta na bolsa de Hong Kong, a preparar os investidores para perdas de 8,2 milhões de dólares de Hong Kong, no segundo trimestre.

De acordo com a informação disponibilizada, os prejuízos no segundo trimestre em Macau vão ser de 6,3 milhões de dólares de Hong Kong, enquanto na RAEHK o grupo acumulou perdas de 1,9 milhões. Os resultados contrastam com a situação dos primeiros três meses do ano, em que a Future Bright alcançou lucros de 5,6 milhões de dólares de Hong Kong em Macau, e de 3,1 milhões na antiga colónia britânica.

Quando o balanço é feito para a primeira metade do ano, o grupo alcança um lucro de 500 mil dólares de Hong Kong, dado que no primeiro trimestre tinha registado um lucro de 8,7 milhões de dólares de Hong Kong.

O agravar dos resultados é justificado com a redução das receitas da empresa em quase todos os tipos de restaurantes e serviços de comida disponibilizados. Em termos dos restaurantes com comida chinesa, a redução foi de 28 por cento das receitas, para 22,5 milhões e dólares de Hong Kong. Nos restaurantes de franchise a quebra foi de 14,2 por cento e nos serviços de catering houve uma diminuição de 12,7 por cento. A excepção foram os restaurantes em food courts, onde as receitas subiram 49,7 por cento, para 28 milhões.