“Wisdom”, exposição de João Miguel Barros, inaugurada amanhã em Lisboa

É já amanhã que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa recebe uma exposição de fotografia de João Miguel Barros, intitulada “Wisdom”, e que nasce de fotografias feitas em Accra, capital do Gana, já publicadas, expostas e premiadas, nomeadamente no Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau, em Julho de 2019 e na revista “Zine”, um projecto editorial fotográfico pessoal com 12 edições.

Ao HM, João Miguel Barros, que também é advogado e que se formou nesta faculdade, disse que a mostra tem “um especial significado”, precisamente por poder voltar à escola onde fez ingressou em Direito em 1976. O lado especial deste projecto verifica-se também no facto de a exposição ocupar “todo o edifício principal da entrada, com 22 fotografias em telas de grandes dimensões, sobre um tema que tem a ver com educação”.

As imagens de “Wisdom”, diz João Miguel Barros, “confrontam a precariedade do ensino numa escola em Accra, no Gana, com o privilégio que é estudar numa escola de ensino superior, moderna e bem apetrechada”.

A mostra faz-se acompanhar de um catálogo, disponibilizado apenas online e preparado pela curadora da revista “Photo London”, Helen Ho. Esta descreve “Wisdom” como um “corpo de trabalho estimulante que pode ser visto como um comentário social visual”, tratando-se de “fotografias que nos convidam a entrar num mundo completamente desconhecido, porém, apesar do caos aparente e das condições de pobreza, vê-se luz e esperança”.

Ensinar numa antiga mansão

As imagens, que podem ser vistas até 8 de Dezembro, retratam a realidade da escola “Wisdom Preparatory Academy”, situada em Adedenkpo, na cidade velha de Accra, no Gana, e fundada em 1986.

Segundo João Miguel Barros, a escola ocupa um prédio antigo, danificado, que foi “uma importante mansão”. “No início destinava-se a suportar a actividade de crianças com apetência para o futebol. No entanto, em 1992, a escola foi autorizada a entrar no sistema de ensino nacional e passou a receber turmas que vão do pré-primário ao ensino médio.”

O fotógrafo revela ainda que em frente ao edifício existe “um grande pátio rodeado de casas informais onde as famílias criam os seus filhos pequenos”, e que aí, ao final da tarde, costuma treinar “um grupo de pugilistas que dedicam o seu sonho a um dia serem grandes campeões”. “Foi por causa de um deles, Emmanuel Danso, que vi combater em Macau, que decidi ir a Accra”, recordou.