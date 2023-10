Grande Prémio | Carlos Lemos homenageia o seu pai em livro

O macaense Carlos Lemos, actualmente a residir no Canadá, irá lançar um livro amanhã em homenagem ao seu pai, Victor Hugo Lemos, um “conhecido entusiasta do Grande Prémio de Macau (GPM) e que, em vida, coleccionou um bom número de fotografias e tudo o que se relacionava com as corridas de automóveis de Macau desde 1954”, data da realização da primeira edição do GPM.

A obra intitula-se “Grande Prémio de Macau – Colecção Pessoal de Victor H. de Lemos, 1954-1978 Volume I (1954-1966)”, contém 276 páginas com mais de 200 fotografias, e será lançada na sede da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC).

O livro contém “valiosas informações provavelmente nunca antes vistas ou publicadas sobre o período ‘dourado’ do GPM, entre os anos de 1954 e 1966”, nomeadamente “fotos únicas de todos os carros participantes e dos seus vencedores, recortes da imprensa, bilhetes de acesso, crachás, programas oficiais, autógrafos dos corredores, regulamentos e formulários de inscrição”, entre outras memórias. O livro está legendado em português, chinês e inglês.

O livro custa 280 patacas, mas se for comprado no dia da apresentação custará 250 patacas. O valor total das vendas irá reverter para a instituição “Macau IC2 [I Can Too]”, que apoia pessoas com autismo ou portadoras de deficiência. Segundo um comunicado da APOMAC, o lançamento desta obra é apenas “um projecto pessoal, não visando qualquer proveito material”.