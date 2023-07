CCM | Novo Teatro-Estúdio inaugurado ontem por Ho Iat Seng

As artes experimentais de Macau têm uma nova casa. O Governo inaugurou ontem o Teatro-Estúdio do Centro Cultural de Macau, numa cerimónia que contou com a presença do Chefe do Executivo. A presidente do Instituto Cultural salientou que esta é a primeira infra-estrutura pensada de raiz para servir as especificidades técnicas do sector

O Governo inaugurou ontem oficialmente o Teatro-Estúdio do Centro Cultural de Macau, o novo espaço dedicado às artes performativas experimentais.

A inauguração contou com a presença do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e da secretária para os Assuntos e Cultura, Elsie Ao Ieong.

Em declarações à comunicação social, a presidente do Instituto Cultural (IC), Deland Leong, vincou que o Teatro-Estúdio é a primeira infra-estrutura cultural concebida para cumprir as exigências técnicas e requisitos específicos das artes performativas experimentais.

A presidente do IC adiantou que o Teatro-Estúdio irá proporcionar ao sector cultural de Macau um espaço alargado para a sua profissionalização, reflectindo o compromisso do Governo com as artes e a cultura.

Além disso, Deland Leong sublinhou a importância da inauguração do Teatro-Estúdio do Centro Cultural de Macau enquanto um dos importantes projectos para a construção do objectivo político de “um Centro, uma Plataforma, uma Base”, de acordo com o segundo plano quinquenal desenhado pelo Executivo.

De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, a responsável demonstrou ainda esperanças de que o Teatro-Estúdio funcione como elemento que injecte um novo ímpeto e frescura no desenvolvimento das indústrias criativas e artísticas do território, inspirando os artistas de Macau a criarem obras de excelência.

Reinventar o palco

O IC tem organizado visitas de representantes do sector às instalações, incluindo comitivas de membros do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento Cultural e do Conselho do Património Cultural e profissionais de teatro que alugaram as instalações do Teatro Caixa Preta do Edifício do Antigo Tribunal e os locais de espectáculo do CCM.

Segundo um comunicado do IC, a presidente do organismo Deland Leong referiu na altura da visita de profissionais do teatro que “as instalações do Teatro-Estúdio são abrangentes e profissionais” oferecendo ao sector um local flexível que permitirá “diversificar o leque de possibilidades a nível da produção de teatro experimental”.

O Teatro-Estúdio do CCM irá albergar todos os eventos programados para o Teatro Caixa Preta do Edifício do Antigo Tribunal pelas companhias que arrendavam um espaço no mesmo.

O novo espaço tem três pisos com uma área total de 3.110 metros quadrados, abrangendo dois teatros com capacidade para 140 e 160 espectadores, respectivamente, bem como várias salas de ensaios polivalentes, vestiários e outras instalações auxiliares.

A configuração do espaço do Teatro-Estúdio é flexível, podendo as áreas de actuação em ambos os teatros ser ajustadas de acordo com as necessidades de produção e cenografia, assumindo diversas formas, ideal para peças de pequena escala e peças experimentais.