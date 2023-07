Banco central | Novo chefe do comité do Partido Comunista Chinês nomeado

O actual director da Administração Estatal de Câmbio, Pan Gongsheng, foi nomeado novo chefe do comité do Partido Comunista Chinês no banco central da China, anunciou ontem a instituição.

Pan Gongsheng deverá em breve ser nomeado governador do banco central, algo que geralmente se segue às nomeações para o comité partidário, disseram fontes do sector financeiro ao jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP).

O Banco Popular da China confirmou que Pan irá substituir Guo Shuqing, número dois do banco central e antigo regulador de bancos e seguros, um órgão recentemente absorvido pelo novo órgão supervisor do sector financeiro, de acordo com um comunicado.

O actual governador do banco central chinês, Yi Gang, também deixou o cargo de vice-secretário do comité do Partido Comunista Chinês na instituição, indicou na mesma nota.

As fontes citadas pelo SCMP garantiram ainda que Guo Shuqing e Yi Gang, de 66 e 65 anos, respectivamente, deverão reformar-se, depois de, em Março, terem sido nomeados para a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, um órgão sem poderes legislativos.

De acordo com o currículo oficial de Pan Gongsheng, o executivo de 59 anos tem um doutoramento em economia pela Universidade de Pequim e foi professor convidado na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em 1997 e 1998.

Pan trabalhou nos bancos estatais Banco Industrial e Comercial da China e Banco Agrícola da China antes de ser nomeado vice-governador do banco central chinês, cargo que ocupa desde 2012.