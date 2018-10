Foi hoje apresentado o novo parque temático com resort integrado do Cotai, que será desenvolvida pela empresa Macau Theme Park and Resort Limited e que promete ficar pronto em 2020. Arnaldo Ho, filho de Stanley Ho e director da empresa, revelou que o nome do empreendimento turístico é “Lisboeta” e vai custar cinco mil milhões de dólares de Hong Kong.

O “Lisboeta” irá situar-se perto da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental – Dome e será inspirado na Macau dos anos 60 e 70, prestando “homenagem à Macau antiga” e prometendo “incorporar detalhes inspirados em edifícios icónicos que ficaram na memória dos locais de Macau, tal como o Hotel Estoril, o casino flutuante Macau Palace ou o Hotel Central”.

Citado por um comunicado, Arnaldo Ho, director da Macau Theme Park and Resort Limited, destacou o lado singular deste empreendimento.

“Nos últimos anos temos visto muitos resorts bonitos e modernos a surgir no Cotai, tal como inúmeras atracções. Contudo, há poucos empreendimentos que mostrem a Macau autêntica e original que se caracteriza por muitos exemplos icónicos de arquitectura desenvolvidos pelo meu pai, Stanley Ho. A minha ideia para o Lisboeta não evoca apenas a nostalgia dos tempos antigos, mas também revitalizar as memórias de Macau com novos conceitos”.

