China / ÁsiaKim Jong-un defende soberania nacional em cerimónia inédita com embaixadores Hoje Macau - 24 Nov 2026 O líder norte-coreano, Kim Jong-un, defendeu o respeito pela soberania nacional durante uma cerimónia de apresentação de cartas credenciais de embaixadores estrangeiros, a primeira presidida por um dirigente do país em mais de três décadas. A Coreia do Norte “está disposta a reforçar os laços de amizade e cooperação com todos os países que respeitem a soberania do nosso Estado e nos tratem de forma amigável”, afirmou Kim durante a cerimónia, realizada no domingo. O dirigente recebeu as cartas credenciais de dez novos embaixadores, incluindo os da Rússia, Brasil, Índia, Vietname e Suécia, segundo informou ontem a agência estatal norte-coreana KCNA. Kim afirmou ainda que a Coreia do Norte “não procura a hegemonia nem a expansão” e sustentou que “o uso da força e da coerção não têm lugar” na política externa do país. No entanto, defendeu a necessidade de dispor de capacidades suficientes para garantir a segurança nacional, perante a situação política e militar na Ásia Oriental. O líder norte-coreano assegurou que Pyongyang fará tudo o que for necessário para proteger os seus direitos e interesses, num contexto de reforço contínuo das capacidades militares do país sob a sua liderança. Ausência internacional A cerimónia realizou-se após uma reforma constitucional aprovada em Março, que atribuiu a Kim Jong-un a competência para receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros. O seu avô e fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, que governou entre 1948 e 1994, desempenhava pessoalmente esta função, mas a prática foi interrompida durante o mandato do seu filho e sucessor, Kim Jong-il (1994-2011), segundo a agência sul-coreana Yonhap. Embora a nova competência pareça reforçar a projecção internacional de Kim enquanto chefe de Estado, o dirigente continua ausente de grandes fóruns multilaterais, como a recente cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), realizada na China. A ausência impediu a concretização de uma possível reunião com o Presidente norte-americano, Donald Trump, ou com o homólogo russo, Vladimir Putin, apesar de Washington e Moscovo se terem mostrado disponíveis para encontros. Até agora, a única participação de Kim num evento internacional com vários líderes ocorreu durante o desfile militar realizado em Pequim, em Setembro de 2025, no qual esteve ao lado dos presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin.