As bolsas asiáticas registaram ontem várias subidas, impulsionadas pela valorização das tecnológicas após o regresso surpresa de Jensen Huang à liderança da Nvidia.

O índice de referência Nikkei valorizou 5 por cento, para 59.261 pontos. Em Seul, o índice Kospi subia 7,22 por cento, para 5.048 pontos. Já a Bolsa de Taipé disparou mais de 9 por cento nas primeiras negociações, impulsionada por uma subida de cerca de 10 por cento das acções da gigante taiwanesa dos semicondutores TSMC.

As subidas surgem depois de a norte-americana Nvidia ter reconduzido o seu presidente e director executivo, Jensen Huang, ao cargo, após um escândalo relacionado com alegadas relações extraconjugais.

A trajectória positiva da bolsa nipónica, que recupera da forte queda registada na passada sexta-feira devido às dúvidas em torno do sector da inteligência artificial (IA), surge depois de um feriado nacional na segunda-feira e acompanha a recuperação dos mercados globais.