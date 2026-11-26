É este sábado, dia 28, que o “Le Jardin”, no empreendimento The Parisian, no Cotai, recebe um espectáculo musical que promete oferecer ao público uma “actuação emocionante”. No concerto ao ar livre “Starry Symphony at the Lawn” a Orquestra de Macau junta-se ao cantor e compositor Jay Fung e ainda a Cloud Wan como convidada especial

O “Le Jardin”, espaço do “The Parisian”, no Cotai, recebe este sábado, 28, um espectáculo que promete ser diferenciador. “Starry Symphony at the Lawn” junta, a partir das 20h, nomes como o cantor e compositor de Hong Kong, Jay Fung; e uma “convidada especial”, Cloud Wan à direcção da Orquestra de Macau (OM). Os bilhetes estão à venda desde Outubro, com preços que variam entre as 300 e 800 patacas, conforme as zonas do recinto, existindo já poucos lugares disponíveis.

Segundo um comunicado da Sands China, operadora de jogo que promove o espectáculo em colaboração com a Direcção dos Serviços de Cultura e Turismo, promete-se a transformação do “Le Jardin” num “espaço de concerto sob as estrelas, com artistas de Macau e Hong Kong unidos numa actuação emocionante”. No “Le Jardin”, o “palco ao ar livre será iluminado pelas estrelas”, convidando-se o público a “sentar-se na relva e desfrutar de uma noite de música que combina a grandiosidade da orquestra com melodias contemporâneas”.

A organização diz esperar “mais de mil espectadores” num concerto que “rompe com os limites da sala de concertos tradicional”. A direcção está a cargo do director musical e maestro principal da OM, Lio Kuokman, sendo que o espectáculo arranca com a “Abertura” de “As Bodas de Fígaro”, de Mozart. Esta composição, de apenas quatro minutos, estreou em 1786 em Viena.

Depois, “Jay Fung sobe ao palco para interpretar alguns dos seus êxitos pop em novos arranjos orquestrais, incluindo ‘Ghibli’, ‘Break Your Heart’ e ‘Me and the Moon’”. No palco conta com a participação de Cloud Wan.

Sons diversos

Segundo a mesma nota da organização, exploram-se neste espectáculo “novas possibilidades de apresentação da música de orquestra”. “Starry Symphony at the Lawn” constitui, assim, “uma nova expressão desse compromisso, levando a música sinfónica para fora das salas de concerto e para o coração da cidade”. O público pode esperar este sábado, na relva do “Le Jardin”, uma “grande diversidade de estilos musicais, num ponto de encontro para espectadores de todas as gerações e origens”.

O concerto integra o “Sands China Performing Arts Programme” para 2026, estando também incluído no cartaz de comemorações do décimo aniversário do The Parisian Macao. Este mês realizou-se, no âmbito deste programa, o “Concerto do 30.º Aniversário da Macau Band Directors Association”. Para o dia 12 de Dezembro está agendado o “Sands China A Cappella Fest 2026”, também no contexto do “Sands China Performing Arts Programme”.