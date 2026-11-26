Decorre este fim-de-semana, entre hoje e domingo, mais uma edição do “Barra Slow Fest” nas Oficinas Navais e zona da Barra, que desta vez tem como designação “Barra Slow Festival: Coffee Moment × Design Delights”.

Com diversos eventos em torno do tema do café, o festival realiza-se hoje, sábado e domingo entre as 12h e 20h, com entrada gratuita em todos os eventos, à excepção da Feira de Arte e Design UNFOLD. Para esta iniciativa, os bilhetes custam 30 patacas se forem adquiridos online, ou 45 patacas caso sejam comprados à entrada. O festival é inaugurado oficialmente amanhã a partir das 17h.

O “Barra Slow Fest” é promovido pelo Centro de Desenvolvimento Distrital da União Geral das Associações de Moradores de Macau (UGAMM) e decorre, desta vez, numa área maior face a edições anteriores, num total de sete espaços como é o caso da Praça da Barra, a zona do cais, o Vinyl Outdoor Living Room e o segundo espaço da UNFOLD.

Um dos eventos é o “TOPLAY Market Coffee Festival”, tratando-se de um regresso, e que desta vez traz a Macau 40 marcas asiáticas de café de especialidade, provenientes de mais de dez cidades, incluindo cidades da China continental, Seul, Busan, Banguecoque, Singapura e Kuala Lumpur, além de 15 marcas locais de Macau.

A organização destaca, numa nota, que nesta selecção de marcas incluem-se três “recentemente seleccionadas para a lista Asia-Pacific Top 100 Coffee Shops”, nomeadamente “Yardstick”, das Filipinas; “Roastwork”, de Hong Kong; e “Coffee Finder”, de Jeju. No local, o público pode ver de perto “vários baristas premiados e fundadores de marcas que irão partilhar as suas formas de preparar café” e “filosofias” sobre esta bebida.

No caso da Feira de Arte e Design UNFOLD, reúnem-se 108 equipas criativas de Macau e de outros países e regiões, sendo que o bilhete pago “dá acesso aos dois espaços da feira e exposições”. Destaca-se a exposição temática dedicada ao Brasil e ainda a mostra “This Is Not a Book”, sobre livros de artista.

Do pop ao mandopop

Como já é habitual, no “Barra Slow Fest” pode esperar-se muitos concertos dispostos em três zonas de actuação, como o “Bamboo Space”, “Vinyl Outdoor Living Room”, na zona do cais; e na Praça da Barra. Acontece música ao vivo e actuações de DJ com vinis, com nomes como CY LEO (Ho Cheok In), tido como o “campeão mundial de harmónica”. Um dos concertos acontece este sábado com a dupla “Per Se”, de Hong Kong, dueto de pop composto por Stephen Mok e Sandy Ip. Por sua vez, Herson Si, cantor de mandopop, actua no domingo.

Segundo a organização, “as três edições anteriores do ‘Barra Slow Fest’ têm atraído cada vez mais residentes à zona da Barra, introduzindo elementos da cultura popular, como café, artesanato e música, em espaços arquitectónicos históricos”.

Pretende-se, desta forma, atrair mais pessoas para a zona histórica da Barra e fomentar “o consumo na zona envolvente, contribuindo para consolidar a marca de turismo cultural da Barra”. A organização assinou parcerias com o Banco da China, a plataforma “MFood” e o Metro Ligeiro de Macau que dão aos interessados “descontos imediatos e cupões electrónicos que podem ser utilizados em comerciantes aderentes da zona”.