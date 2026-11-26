É inaugurada amanhã, a partir das 18h, a mostra “Ecrã – Era – Memórias urbanas do sector do Cinema”, co-organizada pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e pela Sociedade de Património, com o apoio do Cinema Alegria e do Jornal Va Kio. A mostra pode ser vista na Galeria do IAM até 28 de Fevereiro de 2027, e tem entrada gratuita.

Segundo uma nota do IAM, a exposição revela ao público a história do cinema local, “constituindo-se como a mais grandiosa exposição dedicada ao sector do cinema realizada nos últimos anos”, e que tem como “eixo central a história e a memória”.

Revelam-se “documentos históricos, fotografias antigas e exposições preciosas”, fazendo-se uma “retrospectiva do desenvolvimento e das transformações ocorridos ao longo de mais de cem anos na indústria cinematográfica local desde a inauguração do primeiro cinema de Macau”.

A exposição dedica-se ainda a reconstituir o percurso histórico da indústria do cinema a partir do seu “nascimento, ascensão e declínio”. Conjuga-se, desta forma, “as memórias dos cinemas, apresentando-se a interligação entre o cinema e a vida quotidiana do público”. São também mostrados “projectos de desenhos arquitectónicos do primeiro cinema de Macau e modelos especialmente concebidos”, bem como “licenças de renovação do cinema de há quase um século e panfletos de filme de resistência da década de 1930 do Teatro Apollo”.

Há ainda para ver “projectos de desenhos arquitectónicos do cinema da década de 1950, bem como projectores antigos, películas físicas e outras peças valiosas”. Segundo o IAM, “a maioria das peças expostas é apresentada pela primeira vez em Macau, tendo o objectivo de despertar as memórias cinematográficas da geração mais velha e permitir que a geração mais jovem conheça os anos gloriosos passados da indústria cinematográfica”. A exposição pode ser vista entre as 9h e as 21h.