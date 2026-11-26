O Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu ontem a utilização pacífica do espaço e o reforço da cooperação internacional, numa mensagem dirigida ao homólogo paquistanês, Asif Ali Zardari, após o lançamento de uma missão espacial conjunta. “A China deseja trabalhar com todos os países, incluindo o Paquistão, para defender a bandeira da utilização pacífica do espaço”, afirmou Xi, citado pela televisão estatal chinesa CCTV.

O líder chinês descreveu a estação espacial chinesa Tiangong como uma “arca de paz, amizade e cooperação” e defendeu o aprofundamento da cooperação internacional e a melhoria da governação mundial do espaço exterior, para que a exploração espacial beneficie toda a humanidade, segundo o jornal paquistanês Dawn.

Xi considerou que a exploração espacial conjunta por astronautas dos dois países constitui um testemunho da amizade histórica entre a China e o Paquistão e um novo resultado significativo da cooperação bilateral.

A nave tripulada chinesa Shenzhou-24, que transporta o paquistanês Muhammad Zeeshan Ali, o primeiro astronauta estrangeiro a participar no programa espacial tripulado chinês, acoplou ontem à estação espacial Tiangong, após cerca de três horas e meia de voo.

Novos mundos

O Presidente paquistanês destacou que a missão abre novas perspectivas para o programa espacial do país e permitirá explorar as oportunidades oferecidas pelo espaço para responder a desafios na Terra.

“Esta missão não é uma linha de chegada; é uma plataforma de lançamento”, afirmou Ali, numa conferência de imprensa realizada na terça-feira. O astronauta manifestou a esperança de que a cooperação espacial entre os dois países evolua para novas missões conjuntas, incluindo à Lua e a Marte.

Durante a sua estadia na Tiangong, Ali participará em experiências científicas desenvolvidas conjuntamente pela China e pelo Paquistão, incluindo projectos nas áreas da biotecnologia e da ciência dos materiais. A China e o Paquistão acordaram, em Fevereiro de 2025, integrar astronautas paquistaneses no programa espacial chinês. Os dois países assinalam este ano o 75.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas.

Pequim assinou mais de 200 acordos de cooperação espacial com mais de 50 países e organizações internacionais, segundo dados divulgados pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

A estação espacial Tiangong, cuja construção foi concluída no final de 2022, poderá tornar-se a única estação espacial habitada em órbita terrestre baixa, após a desactivação da Estação Espacial Internacional, prevista para 2032. A China mantém também a meta de enviar astronautas à Lua antes de 2030.