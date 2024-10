Espaço | Nova tripulação chega à estação espacial este mês

A China lançará a nave espacial tripulada Shenzhou-19 e receberá os taikonautas da Shenzhou-18 de regresso à Terra no final de Outubro, de acordo com a Agência Espacial Tripulada da China.

Segundo o plano de missão de Outubro da agência divulgado esta semana, a tripulação da Shenzhou-18, que está a bordo da estação espacial chinesa Tiangong, em órbita, concluirá este mês a missão espacial de seis meses e embarcará na viagem de volta à Terra, indica o Diário do Povo.

A tripulação da Shenzhou-18 é composta por três taikonautas do sexo masculino: Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu. A tripulação foi lançada no espaço no dia 25 de Abril.

Durante o feriado do Dia Nacional, que dura uma semana, a tripulação da Shenzhou-18 está a esforçar-se para manter um equilíbrio regular e entre trabalho e vida pessoal. No entanto, o tempo é ocupado principalmente por uma carga de trabalho pesada, incluindo experiências científicas, recolha de dados e preparação para a chegada da nova tripulação e trabalhos de transferência.

De acordo com imagens recentes divulgadas pelo China Media Group, os três taikonautas da Shenzhou-18 expressaram a sua emoção com a iminente “reunião” na estação espacial, acrescenta a publicação estatal. Disseram que vão limpar os “quartos”, preparar “refeições de reunião” e garantir que os recém-chegados “se sintam em casa”.