Djibuti | Grupo chinês vai construir base de lançamento aeroespacial

O Governo de Djibuti assinou um acordo com o grupo aeroespacial chinês Hong Kong Aerospace Technology Group para construir uma base de lançamento no valor de 932 milhões de euros, segundo a imprensa local.

O Presidente do pequeno país do Corno de África, Ismail Omar Guelleh, presidiu à assinatura do memorando de entendimento numa cerimónia no palácio presidencial na capital, Djibuti, na segunda-feira, noticiou o jornal La Nation, citado pela agência de notícias EFE.

“Este projecto custará mil milhões de dólares e durará cinco anos”, disse Guelleh, na sua conta do Twitter.

“O projecto de lançamento de satélites e foguetes também inclui a construção de um porto e de uma estrada de prestígio internacional na região norte de Obock para o transporte de materiais necessários ao desenvolvimento de sítios aeroespaciais”, disse o chefe de Estado, que está no poder desde 1999.

O acordo, acrescentou, prevê a “concessão definitiva das infraestruturas construídas do lado Djibuti após 30 anos de cogestão”.

O Djibuti está estrategicamente localizado numa das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, na porta de entrada do Mar Vermelho do Oceano Índico, e no cruzamento entre África e a Península Arábica, a uma curta distância do Iémen.

Sob Guelleh, o segundo presidente do Djibuti depois do seu tio Hassan Gouled Aptidon (que governou desde 1977, quando o Djibuti ganhou a independência da França, até 1999), o país aproveitou esta vantagem geográfica para investir em portos e infraestruturas logísticas.