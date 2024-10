China | Anunciado projecto para facilitar pagamentos de estrangeiros

As autoridades chinesas anunciaram na segunda-feira novas medidas que ajudarão a facilitar os serviços de pagamento para viajantes que chegam ao país do exterior.

De acordo com uma circular emitida conjuntamente pela Administração Estatal de Regulação do Mercado e pela Administração Nacional de Dados, oito cidades realizarão um projecto piloto no âmbito do qual as plataformas de serviços de pagamento móveis serão apoiadas na verificação das informações de entidades empresariais individuais, para que possa ser simplificado o processo de abertura de códigos de pagamento baseados em plataformas que suportem cartões de crédito estrangeiros, indica o Diário do Povo.

As oito cidades incluem Suzhou, Hangzhou, Jinan, Wuhan, Changsha, Shenzhen, Chengdu e Xi’an, disse a circular. O projecto cobrirá mais de 11 milhões de entidades empresariais individuais, representando cerca de 9,3 por cento do número total do país.

A parte continental da China registou uma estimativa de 95 milhões de chegadas de turistas nos primeiros nove meses deste ano, um aumento anual de 55,4 por cento, à medida que o país expande a sua política de trânsito livre de visto, acrescenta a publicação.

A China está a desenvolver esforços contínuos para tornar os pagamentos mais acessíveis para viajantes estrangeiros. Em Março, o Conselho de Estado divulgou uma directriz destinada a continuar a optimizar os serviços de pagamento de cartões bancários, promovendo o uso de dinheiro e facilitando o pagamento móvel.

Em Abril, foi emitida uma circular, estipulando que cartões bancários nacionais e estrangeiros deveriam ser aceites em algumas das principais atracções turísticas do país.