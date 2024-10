Coreias | Norte volta a lançar balões com lixo para o Sul

As provocações norte-coreanas voltaram a invadir os vizinhos do Sul. Pyongyang considera a Coreia do Sul como o seu pior inimigo

A Coreia do Norte voltou ontem a lançar balões com detritos para o território sul-coreano, no mesmo dia em que deverá rever a Constituição do regime para eliminar referências à reunificação e redefinir fronteiras.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) afirmou que o país vizinho voltou a lançar balões que podiam ser dirigidos contra a província de Gyeonggi, no norte, que rodeia Seul, e partes da capital do sul, de acordo com um comunicado.

Desde Maio, o Norte lançou mais de 5.000 balões no total, em mais de 20 lançamentos, em resposta aos balões de propaganda contra o líder norte-coreano, Kim Jong-un, enviados por activistas do Sul. Entretanto, os meios de comunicação norte-coreanos não noticiaram o início da sessão da Assembleia Popular Suprema convocada para ontem.

Não se sabe como serão anunciadas as alterações à Constituição, uma vez que, em ocasiões anteriores, os meios de comunicação social estatais norte-coreanos apenas divulgaram pormenores básicos e o conteúdo completo das alterações legislativas só foi conhecido algum tempo depois.

Mudança de atitude

A convocação da sessão responde à vontade de Kim Jong-un de formalizar o que disse há nove meses sobre a Coreia do Sul, com a qual os laços são inexistentes há cinco anos e que qualificou como o principal inimigo da Coreia do Norte.

O líder norte-coreano também fechou a porta à reconciliação e à reunificação com o Sul, o que representa uma mudança importante na estratégia diplomática que o governo de Pyongyang articulou durante mais de três décadas.

Especialistas disseram acreditar que a vontade expressa por Kim de abandonar o diálogo, formalizar a existência de dois Estados claramente diferenciados na península e definir unilateralmente as fronteiras do Norte pode piorar ainda mais o terrível ambiente na região.