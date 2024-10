Tóquio | Anunciado fórum internacional contra armas nucleares

Uma organização composta por jovens e sobreviventes da bomba atómica vai realizar um fórum internacional em Tóquio no próximo ano para impulsionar o movimento em prol da abolição de armas nucleares.

A Campanha do Japão para Abolir Armas Nucleares anunciou o evento numa conferência de imprensa realizada na segunda-feira em Tóquio. Representantes da campanha dizem que o fórum acontecerá na Universidade do Sagrado Coração nos dias 8 e 9 de Fevereiro do próximo ano.

Os organizadores vão convidar membros do governo e especialistas para realizar palestras e discussões sobre temas como a desumanidade das armas nucleares e apoio aos sobreviventes da bomba atómica. Os representantes informaram que apresentarão propostas para a terceira Reunião dos Estados Partes do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares. A reunião está marcada para Março do próximo ano.

Tanaka Terumi, da Confederação Japonesa de Organizações dos Sobreviventes das Bombas Atómicas e de Hidrogénio, ou Nihon Hidankyo, disse que o primeiro-ministro do Japão, Ishiba Shigeru, se referiu ao que é chamado de “compartilhamento nuclear” e que a situação aparentemente está a ficar cada vez mais difícil. No entanto, afirmou que, através do fórum, quer revelar a desumanidade das armas nucleares e exortar o governo japonês a liderar os esforços para criar um mundo livre destas armas. O ano que vem marca os 80 anos dos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos.