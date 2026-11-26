A fabricante chinesa BYD, líder mundial nas vendas de veículos eléctricos, informou ontem ter iniciado negociações em exclusivo para adquirir a fábrica que a fabricante britânica de veículos todo-o-terreno Ineos detém no nordeste de França. Num comunicado publicado na sua página oficial, a BYD indicou que a eventual aquisição da fábrica de Hambach responde à ambição do grupo de “produzir veículos concebidos para os condutores europeus”.

“O nosso compromisso com a Europa é de longo prazo. A nossa proposta de investimento em Hambach reflete a confiança que depositamos em França e a nossa ambição de continuar a crescer na Europa”, afirmou a vice-presidente executiva do grupo, Stella Li.

“Queremos oferecer aos consumidores europeus a possibilidade de adquirir veículos fabricados em França que incorporem a nossa tecnologia e as nossas inovações no domínio da mobilidade eléctrica”, acrescentou. Caso a operação se concretize, a BYD “manterá a produção” em Hambach, “apoiará o emprego local” e “criará novas oportunidades para trabalhadores e fornecedores da região”, lê-se no comunicado.

Em expansão

A empresa, sediada em Shenzhen, no sudeste da China, prossegue os planos de expansão na Europa, onde prevê também iniciar a produção numa nova fábrica na Hungria, no início do próximo ano, face às restrições à exportação directa de veículos eléctricos e híbridos da China para a União Europeia (UE).

Várias outras fabricantes chinesas de automóveis apostam também na internacionalização, face à saturação do mercado interno e à debilidade da procura no país, com grupos como a Chery, a Leapmotor ou a Geely a anunciarem planos para montar veículos em Espanha.

A Ineos adquiriu à Mercedes-Benz a antiga fábrica da Smart, em 2020, e investiu, desde então, mais de 700 milhões de euros nas instalações, que empregam cerca de 1.300 trabalhadores e constituem, segundo a própria empresa, “uma das unidades de produção automóvel mais avançadas de toda a Europa”.

A empresa britânica confirmou as negociações para a venda da fábrica de Hambach e adiantou, no mesmo comunicado, que procura possíveis locais para produzir veículos, a partir de 2028, nos Estados Unidos, mercado que representa 70 por cento das vendas do seu todo-o-terreno Grenadier.