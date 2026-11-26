China / ÁsiaTaiwan | Eleições autárquicas no sábado Hoje Macau - 26 Nov 2026 Taiwan realiza no sábado eleições autárquicas que constituem um teste à popularidade de William Lai e à estratégia de cooperação entre os partidos da oposição. Quase 20 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher 11.051 titulares de cargos públicos, incluindo os responsáveis pelos governos locais das 22 cidades e condados da ilha, além de membros das assembleias municipais e outros representantes locais. O Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), no poder desde 2016, procura recuperar terreno face ao Kuomintang (KMT), principal força da oposição, que venceu em 14 cidades e condados nas últimas eleições autárquicas, em 2022, contra cinco conquistados pelo partido no poder. O escrutínio deverá permitir avaliar também a eficácia da aliança eleitoral entre o KMT e o Partido Popular de Taiwan (TPP), que acordaram não apresentar candidatos concorrentes em várias circunscrições e que, em conjunto, controlam o parlamento da ilha.