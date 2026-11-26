“The real problem is not whether machines think but whether men do.”

B. F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity (1971).

Ao longo da História, determinadas cidades transcenderam a sua geografia para se transformarem em símbolos de épocas inteiras. Viena representou o equilíbrio europeu do século XIX. São Francisco simbolizou o nascimento das Nações Unidas após a II Guerra Mundial. Bretton Woods tornou-se sinónimo da arquitectura financeira do pós-guerra. No século XXI, poucos lugares ilustram tão claramente a transformação da ordem internacional quanto Shenzhen.

Aquilo que passou a ser designado por alguns analistas como a “Trilateral de Shenzhen” não deve ser entendido apenas como um encontro diplomático circunstancial. Mais do que um evento político, trata-se de um símbolo da ascensão da China e da sua crescente capacidade para influenciar agendas globais, reunir actores internacionais de primeira grandeza e projectar uma visão própria sobre a governação mundial.

A escolha de Shenzhen possui, por isso, um profundo significado histórico. A cidade é talvez a demonstração mais visível das transformações desencadeadas pelas reformas e pela política de abertura iniciadas por Deng Xiaoping no final da década de 1970. Quando Shenzhen foi instituída como Zona Económica Especial, em 1980, era uma pequena localidade fronteiriça com Hong Kong. Actualmente, tornou-se um dos maiores centros tecnológicos do planeta, sede de empresas mundialmente reconhecidas como a Huawei, a Tencent e a DJI.

Em poucas décadas, Shenzhen passou de vila piscatória a metrópole global, constituindo um dos mais extraordinários exemplos de desenvolvimento económico da história contemporânea. A rapidez e a dimensão dessa transformação demonstram a capacidade chinesa de planear a longo prazo, mobilizar recursos e implementar estratégias de desenvolvimento sustentado.

O historiador económico Angus Maddison observava que, durante grande parte da história humana, a China figurou entre as maiores economias mundiais, sendo a sua predominância económica uma condição histórica normal e não uma excepção (Maddison, 2007). Sob esta perspectiva, o crescimento contemporâneo da China não representa uma ruptura histórica, mas antes um retorno gradual a um peso económico compatível com a sua relevância civilizacional ao longo dos séculos.

É neste contexto que surge a Trilateral de Shenzhen. A realização de uma reunião entre grandes potências em território chinês simboliza uma realidade cada vez mais evidente de que nenhuma questão internacional relevante pode ser hoje discutida ou resolvida de forma duradoura sem a participação activa da China.

Esta centralidade não decorre apenas da dimensão económica do país. Resulta igualmente da crescente influência diplomática que Pequim vem consolidando nas últimas décadas. A China deixou de ocupar uma posição periférica para assumir um papel cada vez mais relevante em múltiplos mecanismos multilaterais. A sua participação activa nos BRICS, na Organização de Cooperação de Xangai, no Banco Asiático de Investimento em Infra-estruturas e na Iniciativa Faixa e Rota demonstra uma estratégia de longo prazo orientada para o aprofundamento da cooperação internacional e para o reforço da conectividade global.

Henry Kissinger, um dos mais influentes analistas das relações sino-americanas, escreveu que “a China regressou ao cenário mundial com uma combinação de paciência estratégica e confiança histórica” (Kissinger, 2011). A observação é particularmente relevante porque provém de uma figura profundamente associada à tradição estratégica ocidental. Mesmo para Kissinger, a ascensão chinesa configurava um fenómeno estrutural e duradouro, e não uma circunstância temporária.

A confiança histórica a que se refere Kissinger está igualmente presente no espírito da Trilateral de Shenzhen. Em contraste com abordagens assentes em alianças militares exclusivas ou em blocos ideológicos rígidos, a diplomacia chinesa tem procurado apresentar-se como promotora do diálogo, da coexistência pacífica, do benefício mútuo e do desenvolvimento partilhado.

Naturalmente, os críticos argumentam que toda a grande potência procura ampliar a sua influência. Essa observação possui fundamento. Contudo, existe uma diferença substancial entre expandir influência através da coerção e fazê-lo através do comércio, do investimento, da cooperação tecnológica e da interdependência económica. A trajectória chinesa das últimas quatro décadas sugere que Pequim privilegiou largamente estes últimos instrumentos.

Segundo o Banco Mundial, centenas de milhões de cidadãos chineses foram retirados da pobreza extrema desde o início do processo de reformas económicas, constituindo o maior programa de redução da pobreza alguma vez realizado na história da humanidade (World Bank, 2022). Independentemente das divergências ideológicas existentes, este resultado é amplamente reconhecido por organizações internacionais e pela comunidade académica.

A importância da Trilateral de Shenzhen deve também ser analisada à luz das transformações estruturais da economia mundial. O sistema internacional atravessa um período de transição caracterizado pela emergência de novos centros de poder económico, tecnológico e financeiro.

O cientista político John Ikenberry reconhece que o século XXI será marcado por uma redistribuição global de poder sem precedentes desde a Revolução Industrial (Ikenberry, 2018). Neste processo, a China não surge apenas como participante, mas como um dos seus principais motores.

Shenzhen simboliza essa transformação de forma particularmente expressiva. Num momento em que numerosas economias desenvolvidas enfrentam problemas relacionados com o envelhecimento demográfico, a desaceleração produtiva e a perda de competitividade industrial, Shenzhen consolidou-se como referência internacional em inovação, inteligência artificial, telecomunicações avançadas, digitalização e investigação científica aplicada.

A inserção da China nas cadeias globais de valor ultrapassou há muito a fase da manufactura de baixo custo. Actualmente, o país ocupa posições de liderança em sectores estratégicos como energias renováveis, veículos eléctricos, redes de telecomunicações, infra-estruturas digitais e desenvolvimento tecnológico avançado.

O académico britânico Martin Jacques observou, na sua obra “When China Rules the World”, que muitos observadores ocidentais cometeram o erro de interpretar a China a partir de categorias exclusivamente europeias ou norte-americanas. Segundo Jacques, a civilização chinesa possui características históricas, culturais e institucionais próprias, exigindo modelos analíticos mais abrangentes e menos centrados na experiência ocidental (Jacques, 2012).

A Trilateral de Shenzhen reforça precisamente essa necessidade de revisão conceptual. Durante décadas, numerosos centros de pensamento partiram do pressuposto de que a modernização económica conduziria inevitavelmente à convergência política e institucional com os modelos euro-atlânticos. A experiência chinesa demonstrou, porém, que desenvolvimento económico acelerado, estabilidade política, inovação tecnológica e modernização social podem coexistir sob um quadro institucional distinto.

Evidentemente, tal não significa ausência de desafios. A China enfrenta questões importantes relacionadas com o envelhecimento da população, as desigualdades territoriais, a sustentabilidade ambiental e as tensões geopolíticas associadas à crescente competição estratégica global. Todavia, reconhecer esses desafios não diminui a relevância histórica da trajectória chinesa nem o seu impacto na evolução da ordem internacional.

A diplomacia chinesa procura apresentar-se, cada vez mais, como defensora do multilateralismo num período em que diversos países revelam tendências proteccionistas e unilateralistas. O conceito de “comunidade de futuro partilhado para a humanidade”, frequentemente referido pelas autoridades chinesas, tornou-se um dos pilares fundamentais da política externa contemporânea de Pequim.

Mesmo admitindo diferentes interpretações sobre esse conceito, é inegável que a China tem investido recursos significativos em programas de cooperação internacional, especialmente em África, na Ásia e na América Latina, promovendo projectos de infra-estrutura, conectividade, desenvolvimento industrial e intercâmbio económico.

Neste quadro, a realização da Trilateral de Shenzhen adquire uma dimensão simbólica particularmente relevante. Se, durante grande parte do século XX, os grandes encontros internacionais decorriam quase exclusivamente em capitais ocidentais, a realidade contemporânea apresenta uma configuração distinta. Shenzhen emerge como palco legítimo para discussões sobre comércio internacional, segurança colectiva, tecnologia e governação global.

A reunião realizada à margem da APEC de 2026 poderá produzir consequências relevantes para a política internacional. Antes de mais, reforça a posição da China como mediadora global. Ao acolher o encontro, Pequim demonstrou capacidade para reunir interlocutores estratégicos com interesses frequentemente divergentes, afirmando-se como plataforma de diálogo entre grandes potências.

Em segundo lugar, a iniciativa poderá contribuir para a redução das tensões estratégicas globais. A reafirmação do compromisso com o diálogo e a manifestação de interesse em aprofundar mecanismos de estabilidade estratégica representam sinais positivos num contexto internacional marcado por conflitos regionais, rivalidades geopolíticas e preocupações relacionadas com a segurança nuclear.

Uma terceira consequência prende-se com a consolidação progressiva de uma ordem internacional mais multipolar. A Trilateral de Shenzhen evidenciou que muitas das principais questões contemporâneas em matéria de segurança, comércio, tecnologia e desenvolvimento passam inevitavelmente pela interacção entre Pequim, Washington e Moscovo.

Por fim, o encontro constitui uma significativa vitória diplomática para a China, demonstrando a sua crescente capacidade para influenciar agendas internacionais e promover uma visão de cooperação baseada no diálogo, na estabilidade e no desenvolvimento comum.

Mais do que uma simples reunião entre líderes, a Trilateral de Shenzhen transmite uma mensagem clara acerca da distribuição contemporânea do poder global. Essa mensagem sugere que o centro de gravidade do crescimento económico mundial se deslocou progressivamente para a Ásia e que a China se tornou um dos principais pilares dessa nova realidade geopolítica.

Num mundo frequentemente marcado por conflitos armados, sanções económicas, rivalidades estratégicas e fragmentação política, a capacidade de reunir actores diversos em torno da mesma mesa continua a possuir um valor inestimável. A diplomacia permanece um dos instrumentos mais eficazes para prevenir crises, gerir divergências e promover a estabilidade internacional.

A História demonstra que as grandes transformações raramente ocorrem de forma súbita. São, geralmente, processos graduais, cumulativos e muitas vezes difíceis de identificar enquanto decorrem. No futuro, a Trilateral de Shenzhen poderá vir a ser recordada como um desses momentos simbólicos que assinalam uma alteração mais profunda na arquitectura do sistema internacional.

Se assim acontecer, Shenzhen deixará de ser apenas um exemplo notável do sucesso económico chinês. Tornar-se-á igualmente um marco da consolidação de uma ordem internacional mais plural, representativa e multipolar. Nessa realidade emergente, a China já não surge apenas como participante das regras globais. Afirma-se, cada vez mais, como uma das principais arquitectas da configuração política, económica e diplomática do século XXI.