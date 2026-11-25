O ex-primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) considerou ontem que a dimensão da resposta de Israel aos ataques de 07 de Outubro de 2023 do Hamas é de um “verdadeiro genocídio”, que matou mais de 75 mil palestinianos.

Numa entrevista à agência Lusa, em Lisboa, onde participou na conferência “Palestina, Europa e o Futuro da Paz: Que Papel para a Política Europeia”, Mohammad Shtayyeh recordou que era o chefe do executivo da ANP na altura do ataque do grupo extremista palestiniano Hamas, cuja ofensiva no sul de Israel provocou cerca de 1.200 mortos, mais de 5.500 feridos e 251 reféns.

“Eu era o primeiro-ministro naquela época e nós tivemos uma reunião de emergência. O nosso Presidente [Mahmoud Abbas] disse às nossas forças de segurança que tínhamos de estar muito conscientes sobre o que estava a acontecer e que não deveríamos permitir que a situação que aconteceu em Gaza acontecesse também na Cisjordânia”, contou.

Shtayyeh, que não adjectivou o ataque do Hamas, frisou que, na altura, a decisão foi proteger a Cisjordânia da reacção militar de Israel, que impôs “um verdadeiro genocídio” no enclave palestiniano da Faixa de Gaza, em que, sustentou, 75 mil palestinianos foram mortos, na maioria mulheres e crianças, e 150 mil palestinianos foram feridos.

O antigo governante também mencionou que grande parte do território e infraestruturas foram destruídas e que 2,2 milhões de pessoas ficaram sem casa. À Lusa, o ex-chefe do executivo da ANP, de 14 de Abril de 2019 a 26 de fevereiro de 2024, admitiu ser possível reconstruir Gaza, embora seja necessária “vontade política, que Israel o permita e dinheiro”, estimando que, para tal, serão precisos cerca de 71.000 milhões de dólares (.

“Na minha opinião, não são os doadores que deveriam pagar. Israel deveria pagar por tudo o que levou à destruição de Gaza. Ninguém está a pedir a Israel para pagar. Israel deveria pagar por toda a destruição que provocou em Gaza”, salientou o agora conferencista e economista de formação.

Garantindo que os palestinianos não sairão da Faixa de Gaza, inviabilizando que Israel crie colonatos tal como faz na Cisjordânia, Shtayyeh lembrou que todos, no território da Palestina, sabem o que significa ser refugiado, “sobretudo na própria terra”.

“Se as fronteiras forem abertas, se o dinheiro está disponível, é preciso que a reconstrução de Gaza faça parte de um programa político em geral. É preciso ligar Gaza à Cisjordânia. Precisamos mudar de um território fragmentado para uma solução de dois Estados. E é aí que a comunidade internacional deve desempenhar um papel muito importante na direcção certa”, argumentou.

Terror na Cisjordânia

Sobre a questão dos colonos israelitas na Cisjordânia, Shtayyeh é perentório e classifica-os como “ilegais”.

“O que se vê hoje é uma política de terror nos colonatos, muito feia, todos apoiados pelo Governo [israelita], todos apoiados por [o ministro das Finanças, Bezalel] Smotrich e [pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar] Ben-Gvir. Estão a cortar árvores, declarando guerra às oliveiras [principal produção na Cisjordânia], gado, ovelhas, cavalos, etc. É uma guerra muito feia levada a cabo pelos colonos”, denunciou, lembrando que é nessa questão que a União Europeia (UE) pode ser importante.

“A Europa colocou um certo número [de colonos] sob sanções. Todos os colonos devem abandonar os territórios ocupados para que possa ser criado o Estado da Palestina. Se a Israel reverter as suas prioridades, se o exército israelita deixar de os proteger, acho que os colonos não ficarão”, defendeu.

Dois Estados

Para Shtayyeh, a questão dos dois Estados é “o grande compromisso” do lado dos palestinianos. “Estamos a apelar para um Estado palestiniano restrito, em que apenas se conta 22 por cento do que costumava ser chamado o Estado da Palestina. Israel foi-se implantado em 78 por cento da Palestina. E nesses 22 por cento, onde se encontram a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, Israel está a construir mais de 400 colonatos. Hoje, há 881.000 colonos judeus nos territórios palestinianos. O maior inimigo para a solução dos dois Estados são os colonatos e a destruição da autoridade palestiniana que Netanyahu está a fazer”, frisou.

“Hoje, dois Estados são possíveis, mas amanhã será muito tarde, se os colonatos continuarem, se a comunidade internacional não interferir. Estou feliz por alguns países europeus terem tomado medidas e a impor sanções a alguns produtos oriundos dos colonatos. Isso é um passo muito importante na direção correcta. Espero que as coisas mudem, mas da maneira que eu o vejo, vai demorar”, concluiu.

Por José Sousa Dias, agência Lusa

André Kosters (foto) da agência Lusa